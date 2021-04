Region Hovedstaden styrker fødeområdet med 24 mio. kr.

Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen. Foto: Jens Astrup

Regionen vil have et menneskeligt sundhedsvæsen

Af Erik Fisker

Politikerne i Region Hovedstaden har besluttet at tilføre 24. mio. kr. til fødeafdelingerne i hovedstaden, som skal imødekomme travlhed og skabe bedre fødselsforløb.

Pengene kan fx bruges på bedre normering på afdelingerne og på flere jordemoderkonsultationer og efterfødselssamtaler.

– Vi skal have et menneskeligt sundhedsvæsen, som giver fødende en god og tryg oplevelse på vores fødeafdelinger. Langt de fleste er tilfredse med fødselsforløbet, men vi har hørt fra flere jordemødre og fødende, at der i perioder kan være rigtigt travlt. Nu skal hospitalerne kigge på, hvordan pengene bruges bedst, siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden.