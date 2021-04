– Regeringen glemmer København i udspil om fremtidens infrastruktur

Overborgmester Lars Weiss er ikke udelt begejstret for regeringens udspil til plan for infrastrukturem. Foto: presse

Overborgmester Lars Weiss er ikke tilfreds med udspil til infrastrukturplan

Af Erik Fisker

Mens regeringen i sit længe ventede udspil om infrastruktur rundhåndet sender godt 100 milliarder kroner ud til hele Danmark, skal København selv betale for den infrastruktur, der skal få landets hovedstad til at fungere i fremtiden. Det mener Københavns overborgmester Lars Weiss.

Han forudser, at metroen i 2035 i København vil sande til i passagerer, hvis ikke København får mere metro på tværs af havnen. Ligeså vil biltrafikken i byen ende i lange køer, hvis ikke der bygges en omfartsvej ned langs havnen, så bilerne kan køre uden om Indre By.

– Det er ikke kun i Københavns, men i hele Danmarks interesse at hovedstaden fungerer, fordi den er Danmark brohoved til resten af verden. Og skal hovedstaden fungere, skal det være muligt for alle trafikanter at bevæge sig nogenlunde ubesværet rundt i byen. Det tilgodeser regeringen ikke i udspillet. Der er ingen fremtidssikring af København, siger Lars Weiss.

– Regeringen sover i timen, når den har blikket rettet mod udviklingen udenfor hovedstaden, mens pungen er tom, når det gælder København, tilføjer han.

127.000 flere københavnere

Lars Weiss finder ikke, at udspillet løser Københavns grundlæggende udfordring med at skaffe infrastruktur til en by med vokseværk, men erkender at det indeholder en række positive tiltag for trafikafviklingen til og fra hovedstaden. Blandt andet en opgradering af S-togsnettet, ombygning af Københavns Hovedbanegård, udbygning af Ny Ellebjerg Station, forbedring af forholdene under jorden på Nørreport Station og ombygning af Nordhavn Station.

– Ifølge den seneste befolkningsprognose vil der frem mod 2050 blive 127.000 flere københavnere, så der i alt er 766.000 københavnere. Det vil presse både veje og den kollektive trafik, slutter Lars Weiss.