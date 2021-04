Regeringen åbner op for BRT løsning i ny plan

Der er afsat 100 mio kr. til en analyse

Af Laura Rosenvinge, medlem af Borgerrepræsentationen (S)

Forrige uge præsenterede regering en ny plan for hvordan infrastrukturen i hele Danmark skal hænge bedre sammen. Selvom vi stadig må kigge meget langt efter en metro til vores bydel, så bliver der til gengæld nu åbnet for muligheden for at afsøge andre løsninger for kollektiv transport end letbane. Der er nemlig afsat 100 millioner kroner til en analyse af et Bus rapid transit (BRT) projekt. Et BRT-system er et busbaseret kollektivtransportsystem, der er designet til at forbedre kapaciteten i forhold til det bussystem vi kender.

En BRT-løsning vil på kort sigt betyde hurtigere adgang til resten af byen og på længere sigt give mulighed for en metro. Vi må nu sammen presse på, så resten af rådhuset forstår at dette er en mulighed vi skal have undersøgt.