Plat og snyd hos rengøringsleverandører

I sidste ende kan kommunen ophæve kontrakten, hvis den private leverandør snyder. Foto: colourbox

Københavns Kommune fandt sidste år snyd med løn og arbejdstid i mere end ni ud af 10 sager, hvor der var mistanke mod en privat leverandør af rengøring. Det har medført krav om efterbetaling af 370.637 kroner, viser kommunens årsrapport om social dumping i 2020.

Af Erik Fisker

Kommunens indsatsteam mod social dumping har valgt at skrue op for kontrollerne på området, da erfaringer viser, at ansatte i rengøringsbranchen er blandt dem, der ofte udsættes for snyd af deres arbejdsgivere.

– Det er kynisk og uacceptabelt, når virksomheder spekulerer i at underbetale deres medarbejdere. Jeg er derfor glad for, at vi med en målrettet og hurtig indsats fik sikret de ansatte den løn, som de har ret til. De fleste virksomheder spiller efter reglerne, men tallene sætter samtidig en tyk streg under, at vores indsats imod lønsnyd fortsat er nødvendig, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Den styrkede indsats imod lønsnyd på rengøringsområdet har ført til afsløringer af snyd med løn eller arbejdstid i 232 ud af 240 såkaldte dokumentkontroller, hvor indsatsteamet på baggrund af en konkret mistanke kræver, at leverandøren dokumenterer medarbejdernes lønudbetalinger og arbejdstider.

Mens nogle rengøringsvirksomheder har været meget opsatte på straks at få bragt orden i sagerne, gør særligt en sag sig negativt bemærket i statistikken. Her lykkedes det indsatsteamet at sikre efterbetaling af 74.041 kr. fordelt på 20 ansatte. Samtidig blev leverandøren tildelt en historisk stor bod på 325.000 kr., da virksomheden ikke kunne fremvise timesedler og anden løndokumentation for de ansatte.

Københavns Kommune har siden 2011 sat ind mod social dumping med klausuler i kommunens kontrakter. Siden 2014 har et indsatsteam kontrolleret arbejdsforholdene hos kommunens leverandører.