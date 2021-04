Plaget af kriminelle

Fra venstre direktør hos TEKNIQ, Troels Blicher Danielsen, Mikael Berggreen og Philip Amos Naim, indehavere af Berggreen VVS og folketingsmedlem Peter Skaarup. Foto: Kaj Bonne

Mange håndværkere har indbrud i biler - også i Brønshøj-Husum

Af Erik Fisker

Formanden for Folketingets Retsudvalg, folketingsmedlem og valgt i Brønshøj-kredsen, Peter Skaarup (DF), var i sidste uge på besøg hos Berggreen VVS på Frederikssundsvej for at høre mere om håndværkere, der plages af indbrud og tyveri fra varevogne. Mødet var del af et initiativ fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, som vil gøre politikerne mere opmærksomme på problemet, der både koster penge og produktivitet hos håndværkerne.

– Det er min opfattelse, at det er et udbredt problem med indbrud i håndværkernes biler, og at der er tale om planlagt og systematisk kriminalitet, der optræder i serier i udvalgte områder, siger Peter Skaarup.

Det sker i hele landet, også i Brønshøj-Husum, og politiet skal hjælpe mere og i større udstrækning efterforske anmeldelserne, tilføjer han.

Peter Skaarup vil nu rejse sagen overfor justitsministeren og foreslå, at der eventuelt etableres en form for varsling i lokalområdet, når der er aktive indbrudstyve i området. Dette kunne ske i en app.

Berggreen VVS har seks biler og har haft seks indbrud i bilerne i de sidste par år, og har nu taget initiativer for at sikre bilerne bedst muligt – noget der både koster penge og tid. Og det er ikke kun værktøj, der bliver stjålet, men også benzin.

Berggreen VVS blev etableret i 1987 af Mikael Berggreen, som stadig er virksomhedens ejer sammen med Philip Amos Naim.