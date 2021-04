På søndag banker en indsamler på

Med afstand og håndsprit samler Kræftens Bekæmpelse ind på søndag

Af Erik Fisker

På søndag den 11. april går tusindvis af mennesker på gaden for at samle ind til Kræftens Bekæmpelse. Med sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og håndsprit banker indsamlerne på hos stort set alle husstande i Danmark.

Kræftens Bekæmpelse i Brønshøj og Husum opfordrer vi alle til at huske landsindsamlingen på søndag.

– Jeg glæder mig. Det er en fin og rørende oplevelse at gå fra dør til dør. Mit indtryk er, at folk tager virkelig godt imod os. Landsindsamlingen er en festdag, som jeg hvert år ser frem til med stor glæde. Det er fantastisk, at så mange frivillige endnu en gang står klar til at bakke op om landsindsamlingen – også når vi står midt i en krisetid med corona. Det er en meget vigtig støtte til hele Danmarks kamp mod kræft, og jeg er dem dybt taknemmelig, siger Helen Bernt Andersen. Hun er formand i Kræftens Bekæmpelse og skal selv på gaden for at samle ind søndag.

Man kan stadig nå at melde sig som indsamler på telefon 7024 2021 eller www.indsamling.dk/bliv-indsamler.