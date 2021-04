Over stregen

Mathias Veltz sikrede det ene af hjemmeholdets to mål. Foto: Arkivfoto: Thomas Løser

FODBOLD: Om det var den nye indløbsmusik, at der var tilskuere på stadion igen eller en kombination af begge skal vi lade være usagt. Men vi ved med sikkerhed, at Brønshøj er over nedrykningsstregen efter en 2-0 sejr i lørdags over Roskilde KFUM. Oskar ”Bongo” Møller og Mathias Veltz stod for scoringerne.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Efter kampen fik vi en snak med Bongo. Dette kan du læse efter referatet.

Det var sgu skønt at se Danmarks smukkeste på tribunen igen, og de var klar fra start med sjove råb og fantastisk stemning. Stor tak til alle jer, der var med til at gøre det til en fantastisk dag!

Og efter at have Wiz Khalifas ”Black and Yellow” som indløbsmusik i et stykke tid, så var det i dag blevet tid til en ny indløbssang. Og det var intet mindre end vores tidligere anfører Jamil Fearringtons nummer ”Min tid”, som han har lavet sammen med Frank Goodfellaz. Og med den indledende strofe ”Vi rammer København hårdere end en fucking hammer”, så passer den perfekt til os.

Men tilbage til kampen, hvor vi lagde ud med et heftigt pres på gæsterne fra Roskilde KFUM. Indenfor de første 10 minutter havde vi haft flere hjørnespark og lange indkast, bl.a. et godt slået hjørnespark af Anas. Dette blev taget af vinden, og var tæt på at snyde målmand Max Christensen. Men på trods af presset, så var der ingen mål.

Roskilde KFUM var sjældne gæster omkring feltet, og selvom de fik skabt nogle halvfarlige situationer omkring feltet, så blev det kun til en afslutning fra Rasmus Hansen. Men Hansens flugter voldte ikke nogen problemer for Kasper Vilfort.

Men halvvejs i 1. halvleg burde vi måske være kommet foran 1-0, da Jonas Hemmingshøj kom foran Christoffer Blond og ind i feltet. Men Blond kom tilbage og fik blokeret, da Hemmingshøj forsøgte at sparke bolden i mål med venstrebenet.

Ellers var der langt mellem chancerne i 1. halvleg, hvor Tranberg stod for de fleste, men også upræcise, afslutninger.

Derfor gik begge hold til pause med nul mål. Og man kunne være lidt ærgerlig over, at vi ikke fik udnyttet medvinden bedre. Men vi lod os heldigvis ikke påvirke af modvinden i 2. halvleg.

For efter et lille kvarter kom kampens første mål. Anas Guendouri slog et fantastisk hjørnespark i den helt rigtige højde. Her kom Bongo løbende og fik pandet kuglen i kassen til 1-0. Det var Bongos første, men forhåbentligt ikke sidste, mål i hvepsetrøjen.

Med tyve minutter tilbage af kampen var gæstener tæt på en udligning. Nærmest ud af ingenting sparkede Gustav Harlev på mål, hvorefter bolden ramte oversiden af overlæggeren.

Det var starten på en god periode for Roskilde KFUM, hvor der bl.a. var et giftigt indlæg af Dino Karjasevic, frisparksforsøg af Luka Dumic og en forbi af Mads Julø. Men heldigvis ingen mål til gæsterne.

I det 83. minut blev Mathias Veltz skiftet ind i stedet for Jonas Hemmingshøj. Dette skulle vise sig at være en rigtig god idé af cheftræner Lasse Holmgaard. For to minutter efter han var kommet på banen, så gjorde han det til 2-0.

Veltz erobrede selv bolden på sidelinjen og efter er par rullefinter, satte han tre mand og vippede bolden over i det lange hjørne. En verdensklasse-scoring af Veltz og en scoring, som også gav ro på.

Veltz havde muligheden for at blive dobbelt målscorer, da han i overtiden fik en friløber. Men i skudøjeblikket gik et eller andet galt, og det endte med et skud langt forbi mål. Men pyt med det, for vi førte 2-0, som også blev kampens resultat.

En utrolig dejlig og vigtig sejr, som også betyder, at vi nu er over nedrykningsstregen. Den placering håber vi på, at vi kan holde resten af sæsonen, så det også står på divisionsbold i næste sæson.

Men der venter en svær udekamp i næste uge, når det søndag den 2. maj kl. 13 gælder Slaget om Mosen ude mod AB på Gladsaxe Stadion.

Bongo: Vigtigere end nogensinde

Efter kampen fik vi en snak med målscorer til 1-0, Oskar ”Bongo” Møller, om kælenavnet, målet, sejren og at spille foran tilskuere igen.

– Det var så rart at spille foran tilskuere igen. Det var virkelig en befrielse, og den måde de hjælper os på, var fænomenal, siger Oskar.

Efter ca. en times spil steg Bongo til vejrs og kunne score sit første mål, da han fik hovedet på Anas Guendouris hjørnespark.

– Det var sgu egentlig meget rart at score. Det er jo det, man går efter. Og bare det at mærke stemningen og hvordan spillerne løber over til mig bagefter, var så rart, fortsætter den lange bornholmer.

Med sejren kom vi også over stregen. En placering, som Bongo regner med, at vi holder.

– Det er så vigtigt at vinde i dag. Det er vigtigere end nogensinde. Og selvfølgelig holder vi os over stregen resten af sæsonen, forsætter Møller.

Der er flere, som har spurgt os om Oskars kælenavn ”Bongo”, og han løftede også lidt sløret for, hvor navnet kommer fra.

– Det er en gammel historie med nogen bongotrommer. Det var en af mine kammerater fra min tidligere klub, som gav mig navnet. Men jeg kan ikke huske hele historien, slutter Bongo.