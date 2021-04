Et mere positivt billede men ikke enighed

Af Erik Fisker

Københavns Kommune har fået udarbejdet en omdømmeanalyse af Tingbjerg og Husum Nord. Der er modtaget 2.174 svar, herunder 1.011 fra borgere i Brønshøj-Husum.

Beboerne i de to områder har generelt et mere positivt billede af områderne, når det drejer sig om utryghed og kriminalitet, end de respondenter der ikke bor i Tingbjerg og Husum Nord. Beboerne i Tingbjerg mener, at området generelt har udviklet sig i positiv retning – mens der i Husum Nord ses den modsatte tendens.