Nyt spadestik til Tingbjergs forvandling

Foto: Kaj Bonne

I sidste uge forsatte markeredes den fortsatte fornyelse af Tingbjerg, der fysisk blev indledt med nybyggeriet på det tidligere Lille Torv (nu Bytorvet) samt nedrivningerne på Store Torv, der skal give plads til byggeri af boliger, plejehjem og butikker.

Af Erik Fisker

På et grønt område nord for Tingbjerg Skole blev der tirsdag taget det første spadestik til opførelsen af 8 private rækkehuse, der opføres henover sommeren og vil stå klar til indflytning i løbet af efteråret. Interessen for at købe et af rækkehusene har været stor – og der skal indgives en motiveret ansøgning for at få lov at købe.

Holder planerne påbegyndes fra starten af 2022 opførelsen af næsten 400 private rækkehuse og mellem 600 og 800 private lejligheder.

Bag projektet står virksomheden NREP, de almene boligselskaber samt Københavns Kommune.