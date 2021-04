Nu stiger bilsalget

Ford Kuga – bedst sælgende plug-in hybrid. Priser fra 289.840 kr. Foto: Ford

Bilsalget gjorde et stærkt comeback i marts måned med 23.734 indregistrerede personbiler

Af Erik Fisker

Januar og februar var præget af den hårde corona-nedlukning af detailhandlen. Det afspejlede sig i bilsalget, som kun lige akkurat havde passeret 20.000 nyregistreringer, da kalenderen viste 1. marts.

Med marts’ bilsalg er bundlinjen for år-til-dato næsten fordoblet, og 1. kvartal slutter således med en samlet tilgang på 43.898 nye personbiler. Det er dog en nedgang på 10,1 procent ift. første kvartal 2020.

– Genåbningen af Danmark var tiltrængt for bilsalget, og vi er rigtig glade for at se, at kunderne er vendt tilbage til butikkerne i marts måned. Vi har stadig ikke indhentet alt det tabte som følge af nedlukningen, men vi er godt på vej, siger Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører.

I årets første kvartal blev der indregistreret 2.996 elbiler og 7.520 plug-in hybridbiler.

De bedst sælgende personbiler i 1. kvartal var Peugeot 208, Nissan Qashqai og Ford Kuga. Bedst sælgende plug-in hydrid var Ford Kuga, og øverst på salgslisten for rene elbiler lå Tesla 3 efterfulgt af VW ID4 og VW ID 3.

I marts udgjorde privatleasinger 11,5 procent af nyregistreringerne, erhvervsleasinger 32,5 procent, mens køb udgjorde 56,0 procent.

(Kilde: DDB)