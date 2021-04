Du skal bruge coronapas uanset dit ærinde

Af Erik Fisker

Med et gyldigt coronapas har man nu mulighed for at tage ophold på biblioteket, sidde og læse, låne eller gå rundt blandt reoler og bogudstillinger og finde sin næste læseoplevelse.

Man skal dog medbringe og fremvise gyldigt coronapas og ID for at besøge biblioteket, også, hvis det er for at hente dine reservationer eller aflevere sine lån.

Spørgsmål i forbindelse med besøg på biblioteket eller om genåbningen kan rettes til så Biblioteket Online på tlf. 3366 3000. /EF