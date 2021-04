Nørre G har eget testcenter

Instruktion i selvpodning på Nørre G. Foto: Carol Munkers

På Nørre G er eleverne nu tilbage til fysisk undervisning på 50 % tid, og i den forbindelse er der oprettet Testcenter Nørre G til elever og ansatte

Af Erik Fisker

– Onsdag morgen bød vores ni seje supervisorer velkommen i Testcenter Nørre G til de første klasser, som skulle til test ved selvpodning. Opstarten gik over al forventning med godt humør og masser af sprit og styr på alle retningslinjer. Der er mange tidligere Nørre-elever blandt supervisorerne, som vejleder test-tagerne grundigt gennem hele processen, fortæller Carol Munkers fra Nørre G.

– Vi har på skolen indrettet to lokaler til testcentre, så vi løbende kan tage klasser ind og tilbyde selvpodningstest. På den måde kan kravet om to tests pr. uge overholdes inden for skoletiden, når eleverne nu er tilbage på 50 % fysisk undervisning. Lærerne og andre ansatte har selvfølgelig også mulighed komme og pode sig selv, og mange synes, det er en dejlig fleksibel måde at kunne blive testet på, tilføjer Carol Munkers.

På bare to dage har næsten 600 elever og ansatte været forbi Testcenter Nørre G. Resultaterne bliver løbende registreret hos sundhedsmyndighederne, så alle kan finde deres svar på samme måde, som ved test i andre testcentre – og indtil videre har alle testresultater været negative.