Nørre G-elev i finalen

Fra diplomoverrækkelsen. Andrea sammen med sin lærer i biologi, Jakob Damgaard. Foto: Carol Munkers

En af de dygtige elever i den internationale IB har kvalificeret sig til finalen i den nationale del af årets biologiolympiade for gymnasieelever

Af Erik Fisker

Hvert år afholder gymnasierne en biologiolympiade, hvor hundredvis af landets dygtigste elever konkurrerer om at kvalificere sig til en af de 4 eftertragtede pladser på det danske landshold.

– Vi er på Nørre Gymnasium meget stolte over at en af vores dygtige IB elever, Andrea Babette Pedersen Arendt, har kvalificeret sig til finalen, som forventes at blive afholdt i begyndelsen af maj, fortæller Andreas biologilærer, Jakob Damgaard.

Selv siger Andrea om hvor hendes interesse for biologi stammer fra og hvordan hun forbereder sig på de kommende udfordringer:

– Jeg tror en stor del af min interesse for biologi stammer fra min glæde for naturen. Jeg har altid elsket udendørslivet og især at studere fugle. Det har derfor været rigtig spændende i biologi at gå mere i dybden med de forskellige processer og relationer, der er i naturen. Jeg valgte at deltage i biologiolympiaden både for at udfordre mine egne kompetencer, men også for at møde andre mennesker, der delte min interesse for faget. Det meste af min forberedelse til de kommende udfordringer ligger i at læse den enormt tykke biologibog, vi har fået i gave. Så må tiden vise om det vil give pote, siger Andrea Babette Pedersen Arendt.