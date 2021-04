Måske en løsning for Parkhøj

På forårets første varme dag, var ledelsen i den lukningstruede børnehave Parkhøj på tur i området omkring Næsbyholmvej, hvor institutionen ligger, med Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (A)

Af Gitte Ganderup

Leder af Menighedsbørnehaven Parkhøj Jette Olsen, bestyrelsesformand Jørgen Østfeldt samt børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (A) var på gå-tur sammen tirsdag for at se på nogle mulige løsninger på Parkhøjs manglende legeplads.

Gå-turen bød på introduktion og en kort rundvisning i Parkhøjs lokaler på Næsbyholmvej inden de grønne arealer, som kan danne ramme om Parkhøjs nye legeplads, skulle beses.

– Jeg synes, at vi har haft et fantastisk møde. Jeg havde ikke troet, at vi kunne stå her i dag og faktisk se noget som kunne være en løsning, så vi kan bibeholde vores institution fra 1932. Det er dejligt for vores forældre og det kan give noget tryghed for vores medarbejdere, fortalte Jørgen Østfeldt som er bestyrelsesformand for Parkhøj, der er en selvejende institution.

– Ja det har været nogle lange år, så mange tak til dig Jesper for at engagere dig supplerede Jette Olsen til borgmesteren som er inde i detaljerne om både Parkhøjs historie, problematik og i lovgivningen på området.

– Parkhøj er en stærk og kreativ institution som forsøger at finde løsninger. Vi har ingen intentioner om at lukke den. Vi har brug for pladserne. Jeg kan se perspektiver i de løsninger, som vi har talt om og set på i dag, siger Jesper Christensen.

Intet er dog sikkert endnu og at der er måske er fundet et areal, er kun på idéplan. Men både leder, bestyrelsesformand og kommunalpolitiker vil i den kommende tid sende nogle mails til relevante personer.

Et lille hjørne

Den løsning, som der er blevet talt mest om på gåturen, er at foreslå Teknik- og Miljøforvaltningen at Parkhøj kan få legeplads på området som mest er indgangssti til Degnemosen fra Næsbyholmvej. Et område som har buskads på begge sider og en skrænt op til indkørslen til vandrehjemmet.

– Det er et godt bud. Det ligner ikke at der er mange mennesker som bruger dette stykke, siger Jesper Christensen imens gruppen ser på det lille område.

– Ja der skal ikke andet til end et hegn om. Det er jo netop en naturbørnehave, så der skal ikke en masse til, siger bestyrelsesformanden.

Arealet ligger 85 meter fra Parkhøjs lokaler og er derfor også i så nær en afstand til institutionen, at det er muligt at gå hjem for at benytte toilettet, slår leder Jette Olsen fast.

Derudover er arealet stort nok til at opfylde de anbefalede 10 kvm pr barn, som i dette tilfælde betyder at Prkhøj leder efter 360 kvm at kalde deres legeplads.

Sagen kort

Sagens kerne er den legeplads som Parkhøj ikke har efter at grunden som de lejede blev solgt.

Siden har Parkhøjs ledelse søgt dispensation fra reglen om at daginstitutioner i København skal have en legeplads hos Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er givet afslag på denne dispensation med begrundelsen at det kan danne præcedens.

Det er korrekt at Parkhøj ikke har en legeplads, men børnehaven mener, at det gør en forskel at den ejer to minibusser, som dagligt kører en del af børnene ud til institutionens hytte i skoven i Ølsted. Derudover er alle børn dagligt på tur ud i bynaturen, på lokale legepladser og i Degnemosen, som ligger ganske nær.

Siden er en række kommunalpolitikere, heraf flere som sidder i både de politiske udvalg hos Teknik- og Miljø og Børne- og Ungdom, gået ind i sagen og har stillet spørgsmål til, om der mon ikke kan findes en løsning så den veldrevne børnehave med udmærkelse for sit naturarbejde, kan fortsætte.

Siden de første opråb har Parkhøj ansøgt om at blive udflytterbørnehave selvom det ikke er den løsning som de ønsker. Samtidigt arbejder de videre for at finde en løsning, som kan betyde, at de kan bevare den nuværende form.

Næste trin nu er at kontakte alle instanser som skal i spil, for at skabe plads til en ny legeplads til Parkhøj.