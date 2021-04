Lokal havedag – online

Hortonom Bente Mortensen i sin have i Brønshøj. Foto: presse

Hortonom Bente Mortensen i sin have i Brønshøj. Foto: presse

Brønshøj Biblioteks traditionelle Store Havedag går online, og sender direkte fra Bente Mortensens terrasse i Brønshøj

Af Erik Fisker

Blomster og bier! – hvordan får man en livligt blomstrende have med masser af insekter og sommerfugle?

Det kan man få svar på torsdag den 22. april, kl. 16.30-17.30 af bydelens lokale hortonom Bente Mortensen, der er kendt for gode inspirerende kurser blandt andet i Haveselskabet og ejer af Greenproject.

Hun vil fortælle, hvordan man kan få en mere levende, naturlig og interessant have med masser af insekter. Uanset om man har en stor eller lille have er der mange muligheder.

Der vil også være gode bogtips, bøger som naturligvis kan lånes på Brønshøj Bibliotek.

Tilmelding sker ved at sende en mail til asdals@kk.dk, så får man tilsendt en invitation til arrangementet. Der er begrænset deltagerantal.

Har man et spørgsmål om sommerfugle eller insekter i haven, er man velkommen til at maile det sammen med tilmeldingen. Hvis man er usikker på Teams – skriv det i mailen, der vil blive lavet en test for interessererede.

Arrangementet er gratis.