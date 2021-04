Livsfarlig skolevej ændres

Onsdag den 24. marts, kl. 7.43 forsøger en elev i 1. klasse at komme i skole – men vejen er blokeret. Foto: privat

Skraldevogne bakkede ind i skolegården, når eleverne mødte

Af Erik Fisker

Det har med mellemrum gennem flere år har været et problem på Rødkilde Skole, når bakkende skraldevogne har bakket ind i skolegården for at hente affald – og gentagne gange samtidig med at eleverne møder om morgenen.

En episode med endnu en bakkende skraldevogn onsdag den 24. marts, kl. 7.43, der spærrede vejen for eleverne, har fået en forælder til at henvende sig til børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen for at gøre skolevejen mere sikker og tryg.

Forholdet har tidligere været forelagt skolens ledelse, der har forsøgt at få ændret tømningstidspunktet, så det i hvert fald ikke falder sammen med det tidspunkt, eleverne skal møde på skolen. Tilsyneladende uden den store effekt.

– Der må aldrig bakkes ind på skoler

Det er Københavns Ejendomme og Indkøb under Økonomiforvaltningen der indgår kontrakter omkring renovation og affaldshåndtering for skolerne i København.

Brønshøj-Husum Avis har derfor spurgt Økonomiforvaltningen, hvorvidt de agter at tage initiativ til at skraldevognene ikke længere bakker ind i skolegården på Rødkilde Skole, når eleverne møder eller har frikvarter.

Økonomiforvaltningen i København har sendt følgende svar til avisen:

“I februar blev det besluttet, at kommunens affaldsordning fremadrettet skal indsamles inden kl. 07.00, blandt andet for at det ikke er til gene for eleverne i kommunens skoler.

Kommunens leverandør er tidligere blevet orienteret om, at affaldet skal indsamles inden kl. 07.00, og at der aldrig må bakkes ind på skoler. Hvis affald alligevel afhentes i skoletiden fx pga. forsinkelser på ruten, skal der parkeres uden for skolen og containerne hentes til fods. Vi har nu indskærpet retningslinjerne for ordningen over for leverandøren.

Det skal være trygt at sende sit barn i skole, og vi har stort fokus på, at det aldrig skal være nødvendigt at bakke ind på skoler, når der skal hentes affald. Derfor bliver placeringen af skraldeskure tænkt ind i alle nybyggerier og totalrenoveringer i Københavns Kommune.”

Tilbage står håbet om at både forvaltning og renovationsfirmaet har evne og vilje til at stoppe bakkende skraldevogne i skolegården.