Line Barfod besøgte Tingbjerg

Line Barfod i Fælleshaven i Tingbjerg. Foto: Kaj Bonne

Enhedslisten spidskandidat mødte ansatte og beboere for at se og lytte

Af Erik Fisker

I sidste uge kom Line Barfod til Tingbjerg og blev blandt andet vist rundt i det nye kulturhus og på Tingbjerg Skole, inden hun i Fælleshaven i Virkefeltet havde møde med medarbejdere fra Tingbjerg-Husum Partnerskab og også fik en snak med lokale beboere om Tingbjergs udfordringer og muligheder.

– Det er første gang, jeg rigtigt er i Tingbjerg, og jeg kommer for at se og lytte, sagde Line Barfod, der i februar i år blev valgt af Enhedslisten i København som partiets spidskandidat til kommunalvalget i november. Partiet blev det næststørste i København ved kommunalvalget i 2017.

– Jeg bryder mig ikke om betegnelsen ”ghetto” eller de bestemmelser Folketinget har lagt ned over nogle områder. Det virker som en absurd situation, men hvis beboerne har sagt ja til de omfattende planer for nybyggeri i Tingbjerg, så skal beboerdemokratiet respekteres, siger Line Barfod.

Vedvarende indsatser

Line Barfod har i sit arbejde som advokat arbejdet med blandt andet social-økonomiske virksomheder og ser gerne denne model får øget anvendelse – også i Tingbjerg.

– Det kan være udmærket med projekter, men vi skal satse på vedvarende indsatser, der også hviler på fællesskaber og giver børn og unge troen på sig selv og deres fremtid med støtte til at få en god uddannelse. Og så skal vi være bedre til at samarbejde, også på tværs af forvaltningerne, også på helt lokalt niveau fx her i Tingbjerg, siger Line Barfod.

Line Barfod (56 år)

Bor på Nørrebro

Advokat

Medlem af Folketinget 2001-2011 for Enhedslisten

Mærkesager:

Turbo på grøn omstilling

Social retfærdighed

Flere nye job

Mindre kasse- og systemtænkning