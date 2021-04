Lille fald i medlemstallet

Corona har også ramt idrætsforeningerne i Københavns Kommune – dog i stærkt begrænset omfang

Af Erik Fisker

Der har fra 2019 til 2020 været en tilbagegang på 1.360 medlemmer, så der i dag er 172.087 medlemmer i kommunens 986 idrætsforeninger.

– Foreningslivet er en væsentlig del af mange københavneres hverdag, og det er med til at skabe en by i social balance, hvor vi får alle med i fællesskabet. Fra kommunens side er vi klar med en hjælpende hånd – blandt andet udskifter vi nedslidte kunstgræsbaner og bygger helt nye, vi giver ketsjersporten endnu flere kvadratmeter, og vi udvider åbningstiderne for mange af byens idrætsanlæg sommeren over, siger overborgmester Lars Weiss.