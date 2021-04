Langtrukken revidering

Oversigten over BR-medlemmernes forbrugsudgifter

Af Erik Fisker

Tidligere har det været muligt på kommunens hjemmeside at se, hvor meget de enkelte borgerepræsentanterne i København har haft af forbrug årligt på en række områder fx mobiltelefon, taxa og kurser. Da de sidste offentliggjorte tal er fra 2016, har Brønshøj-Husum Avis spurgt, om disse op lysninger ikke længere vil bringes.

Økonomiforvaltningen har oplyst, at man er ved at færdiggøre en revidering af formen for oversigterne over BR-medlemmernes forbrugsudgifter, og derfor er de midlertidig ikke tilgængelige. De ventes dog at blive lagt op på hjemmesiden igen snarest muligt.