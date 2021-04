København har model, der skal gøre områder fri for benzin- og dieselbiler

Pisk og gulerod skal få bilisterne over i el- og brintbiler. Foto: colourbox

Politikere vil fra 2023 teste såkaldte nulemissionszoner, hvor der kun vil være adgang for el- og brintbiler. Lovændring skal dog bane det sidste stykke af vejen

Af Erik Fisker

Københavns Kommune er nu parat med en model for, hvordan man fra 2023 kan teste nulemissionszoner – altså byområder, hvor benzin- og dieselbiler ikke må køre ind.

Zonerne har længe været et stort ønske hos overborgmester Lars Weiss (S) og teknik- miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø).

– Vi skal have skruet kraftigt ned for bilosen i København. Og det vil være et stort skridt i den rigtige retning, hvis vi helt kan forbyde diesel- og benzinbiler i fx Middelalderbyen eller områder, hvor der færdes mange børn. Jeg håber, Christiansborg vil hjælpe os med at fjerne de sidste juridiske stopklodser, så vi for alvor kan få sat skub i den grønne omstilling af biltrafikken, siger Lars Weiss.

Han suppleres af Ninna Hedeager Olsen:

– Vi må og skal simpelthen have nedbragt forureningen fra biler, hvis vi skal i mål med vores ambitioner om at blive en klimaneutral by i 2025. Og vi skal også være en sund by, hvor københavnerne kan trække vejret uden at frygte for at dø for tidligt af luftforurening. Med konceptet for nulemissionszoner viser vi en enkel og fleksibel vej til at få bugt med bilosen, og det håber jeg, at regeringen vil tage godt mod.

Modellen er udarbejdet som en opfølgning på den klimasamarbejdsaftale, som Københavns Kommune og regeringen indgik sidste sommer. Modellen peger på, at man bør teste tre typer af nulemissionszoner, som gradvist kan udvides geografisk og til at omfatte flere typer af køretøjer.

3 zoner

Konkret foreslås en central nulemissionszone i Middelalderbyen med fokus på personbiler. Derudover en zone med fokus på varelevering samt en mindre zone i et område med mange daginstitutioner, hvor alle biltyper vil være omfattet af et forbud mod at køre på diesel og benzin.

Københavns Kommune er i dialog med Miljøministeriet og Transportministeriet med henblik på den lovændring, der skal til, for at nulemissionszonerne kan realiseres.

Nulemissionszoner skal få flere bilister til at vælge el- og brintbiler og dermed mindske udledning af forurening og CO2. Zonerne foreslås derfor etableret på en måde, hvor beboere får lov at anvende deres nuværende bil, men når den skiftes ud, skal den nye bil være på el eller brint for, at de kan få lov at køre i zonen. Kommunen vil teste flere forskellige zonetyper for at få bredere viden om samarbejde med lokalområdet, håndhævelse, effekter samt muligheder for geografisk udvidelse og til flere typer af køretøjer.

Borgerrepræsentationen skal godkende etableringen af de enkelte zoner, efter det nødvendige lovgrundlag er kommet på plads.

En brintbil bruger brint som brændstof. Bilen drives af en elektrisk motor, der får sin strøm fra en brændselscelle i stedet for et batteri. Bilen skal ikke lades op, men tankes med brint fra en brinttankstation.

En elbil kører på elektricitet. Elbilen har i modsætning til traditionelle bilers forbrændingsmotor, en elmotor. I næsten alle tilfælde drives den elektriske motor af batterier, som er forbundet med motoren.