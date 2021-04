KAB`s brutale samtalekøkken

Hvis et køkken tager mere end et halvt år, hvordan skal det så gå, hvis KAB skal styre en renovering med 485 køkkener - med stigstrenge og faldstammer, badeværelser og facader?

Af Jørgen Engelbrecht, bisidder for Søren B. Pedersen, Ved Bellahøj Syd 30

Efter min ven havde levet mere end fem måneder uden køkken, siden vandskaden indtraf i hans lejlighed i november 2020 i de gamle bevaringsværdige højhuse på Bellahøj og hele køkkenet – rub og stub – blev fjernet, var det med nogen spænding han endelig så frem til et møde med fagfolk i det køkken, der ikke var der.

KAB havde informeret beboeren om, at køkkenet med skabe og gulve var i proces. Hvad det nærmere betød, var vi lidt i tvivl om.

Det virkede dog som om vores læserbrev (Fem måneder uden køkken) i Brønshøj- Husum Avis havde sat skub i sagerne.

Et par dage før Påske mødte flere fagfolk op i hans lejlighed. De kom fra nær og fjern, fra KAB, fra skadesfirmaet, der har nedtaget køkkenet og fjernet gulve, firmaet der havde undersøgt fugt og svamp og fra forsikringsselskabet for at vurdere sagen og forklare, hvad der videre skulle ske.

Vi var selvfølgelig spændt på, om de kunne sige noget om, hvornår køkkenet ville blive genetableret.

Planen er, at lejligheden står med fuldt monteret køkken og anvendeligt køkken senest i uge 17 i april. Senere ændret til medio maj.

I forhold til hvor lang tid der er gået, overlever min ven nok en måned mere uden køkken. Men det der begynder at bekymre os og naboerne i bebyggelsen er udover den langsommelige proces og dårlige koordinering af arbejdet hos et administrationsselskab som KAB, som eventuelt som bygherre skal renovere hele bebyggelsen med 485 køkkener.

Hvis et køkken tager mere end et halvt år, hvordan skal det så gå, hvis KAB skal styre en renovering med 485 køkkener – med stigstrenge og faldstammer, badeværelser og facader?

Jeg spørger bare.