I år åbner Kirsebæralléen

Kirsebærblomster I sidste uge åbnede Kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård på en coronavenlig facon. Anbefalingerne skal følges, ellers risikerer vi at være nødt til at lukke alléen, lyder det fra kommunen

Af Erik Fisker

– Vi har stadig et forsamlingsloft, og man skal fortsat holde afstand. Det gør, at vi er nødt til at lave nogle tiltag på og omkring Bispebjerg Kirkegård og selve kirsebæralléen, som skal være med til at sikre en god og tryg oplevelse for de besøgende. Tiltagene er nødvendige for, at vi kan åbne alléen, men de betyder, at man ikke kan slå sig ned med sin picnickurv, og at man risikerer at stå i kø for at komme ind på alléen, siger Jakob Hjuler Tamsmark, chef for coronateamet i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Nogle af de konkrete tiltag, Københavns Kommune iværksætter, er afspærring og ensretning af enkelte stier på kirkegården, et køsystem og et gå-klik-gå-koncept på selve kirsebæralléen. Som navnet antyder, skal man gå, klikke et par billeder og så gå videre.

Københavns Kommune sender nogle af sine adfærdsguider af sted til kirkegården i blomstringsperioden. Kirsebæralléen er åben hver dag i tidsrummet 07.00-22.00, og der er kun adgang til kirsebæralléen via køen, som man nemmest finder ved at bruge indgangen fra Frederiksborgvej. Herfra er ruten til kirsebæralléen ensrettet.