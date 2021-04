Hvorfor er online dating blevet så populært?

SPONSORERET INDHOLD: Vi dater online som aldrig før, og det er der faktisk mange gode grunder til. Det er slet ikke så stigmatiserende at date online, som det var tidligere – men hvad kommer det egentligt av? Det skal vi kigge lidt nærmere på her.

Af SPONSORERET INDHOLD

En ny normal

Det er faktisk blevet til en ny normal, at vi møder partnere online. Tidligere, for blot få år siden, så oplevede mange, der mødte en partner på hjemmesider for dating det som ret stigmatiserende at fortælle hvor de havde mødt hinanden. Sådan er det bestemt ikke længere, og det er langt mere almindeligt at møde nogen online, end at møde dem i virkeligheden.

Vi bliver simpelthen udsat for langt flere mennesker online, end vi gør i virkeligheden. Dermed så bliver vores verden meget større online, og det er måske nemmere at være lidt kræsen, og vælge en potentiel partner, som vi har meget mere til fælles med, end mange af de mennesker vi bliver udsat for i virkeligheden.

Mange af dem, der gifter sig i dag og som indleder seriøse forhold, har mødtes gennem online datingsider eller dating apps, og det er således blevet en form for ny normal, som præger den måde vi møder andre mennesker på – og ikke kun, når det gælder dating.

Ikke kun dating

Det er ikke kun dating man kan finde online, man kan også møde mennesker på andre måder, end hvis man har en romantisk relation for øje. Der er nemlig mange måder at møde nogen på online, og det hele behøver ikke at handle om hverken et one night stand eller dating.

Nettet er faktisk blevet en stor platform for at møde ligesindede. Det kan også bare være at møde nogen, der deler dine interesser. Der findes nemlig et samfund for så at sige alt online, og du kan finde nogle, der er lige så interesseret i alt fra potteplanter til Mine Craft, som det du er.

Det er noget af det, der er så positivt med den måde vi møder mennesker på online – at vi udvider vores horisont, og har mulighed for både at søge og finde fællesskaber på nettet. Det er også mulighed for, at det er mennesker man sidenhen kan mødes med i virkeligheden, og det er ikke begrænset til at foregå online, selv om det er der man får den første kontakt.

Uforpligtende dating

Scor tilbyder en masse forskellige former for datingoplevelser, og det behøver ikke nødvendigvis udelukkende at handle om uforpligtende dating. Sex partner i Esbjerg er blot en af de mange ting du kan søge efter på Scor, når du er på jagt efter en partner – uanset hvad slags dating, eller forhold du søger.