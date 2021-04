Hvordan finder man en god tandlæge?

SPONSORERET INDHOLD: Som barn er det ingen sag at finde en tandlæge. Faktisk indkaldes du helt automatisk til den kommunale tandpleje – som er gratis, indtil du fylder 18 år.

Hernæst er tandlægebesøgene ikke længere gratis. Du skal selv finde din nye tandlæge, og du skal selv betale. Tilbage er kun spørgsmålet: hvordan finder jeg en god tandlæge?

Gør dig disse overvejelser

Nøjagtig som hvis du skulle finde en ny bank, et forsikringsselskab eller købe en bil, er det værd at gøre sit fodarbejde, så du finder den rette løsning.

Undersøg derfor, hvilket tandlæger, der er i dit nabolag. Der er ingen grund til at køre timevis for at komme til tandlægen.

Samtidig kan du undersøge, om tandlægen har et godt ry hos andre patienter. Det kan du gøre ved at undersøge, om der findes anmeldelser online af tandklinikken. Det kan f.eks. være på Trustpilot eller på Google, hvor virksomheder anmeldes af deres kunder. Anmeldelser behøver ikke være alfa og omega i forhold til at kontakte en tandlæge, men det er en god indikator for, hvad du skal regne med at kunne forvente.

Husk at hundredvis af lutter topkarakterer ikke nødvendigvis maler det faktiske billede. Vælg gerne et sted, hvor det virker reelt. Omvendt skal du naturligvis ikke kontakte nogen, der hagles ned af utilfredse kunder.

Er du studerende eller pensionist, kan det desuden være værd at undersøge, om tandlægen har særlige rabatordninger.

Kontakt stedet og slå evt. vejen forbi

Hos Teamtand, som du kan besøge på https://teamtand.dk/, fortæller de, at det at vælge en tandlæge også handler om mavefornemmelse.

Derfor kan det være en god idé at gribe telefonen og ringe for at høre mere om stedet. Det giver mulighed for at spørge ind og få et indtryk af stedet.

Næste skridt kan derpå være at tage forbi tandklinikken. Se på faciliteterne og tal med tandlægen for at spørge ind til det du vil afklare. Det kunne f.eks. være i forhold til, om de har erfaring med patienter med tandlægeskræk, hvis du lider af dette.

Når du kender til priser, har set stedet og har en idé om stedets evne til at pleje deres patienter, skulle det være noget lettere at finde den rette tandlæge.