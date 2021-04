Husum Torv som et grønt og trygt byrum

Forår og farver i naturen skaber glæde for langt de fleste af os. Uanset om det er midt i byen eller ude i det ganske danske land. Det betyder også, at der i Københavns Borgerrepræsentation er en bred og fælles forståelse af at København skal være en by med plads til grønne områder – og med en intention om, at alle Københavnere skal kunne se et træ fra deres bopæl

Af Ane Storm Ry, kandidat til Borgerrepræsentationen (V)