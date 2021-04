Gratis MotionsFloorball i Brønshøj-Husum

MotionsFloorball med modne mænd. Foto: presse

Tilmeldingen er nu åben til MotionsFloorball i EnergiCenter Voldparken for borgere, der ikke er vant til at dyrke motion, men ønsker at motionere med fællesskabet som drivkraft

Af Erik Fisker

Efter restriktionerne for forsamlinger er blevet lempet, kan et nyt idrætsinitiativ nu starte, nemlig MotionsFloorball i EnergiCenter Voldparken, arrangeret af Idrætsfællesskabet med hjælp fra Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet.

Siddeløbende med selve floorball-aktiviteten, vil der blive etableret et fællesskab, og der tilbydes derfor kaffe, vand og en uformel snak efter træning i foreningens lokaler. På sigt skal floorballholdet fungere som en frivillig foreningsstruktur. Aktiviteterne i foreningen vil på et senere tidspunkt også omfatte Gå-fodbold.

– Vi glæder os til at være med til at skabe et unikt idrætsfællesskab i Brønshøj-Husum. Som medlem af idrætsforeningen skal det være muligt at deltage i flere idrætsaktiviteter og mødes på tværs af hold til kaffe og grin, udtaler projektleder Andreas Krogh Henriksen fra Idrætsfællesskabet.

Hold hver tirsdag og torsdag

Der spilles floorball på to hold hver tirsdag og torsdag. Det ene hold spiller kl. 08.30-10 og det andet kl. 13-14.30. Begge hold spiller i salen på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65.

Holdene er for borgere, der ikke er vant til at dyrke motion, men ønsker at motionere med fællesskabet som drivkraft. Der spilles korte kampe med kun tre til fem spillere på hvert hold og flere pauser undervejs.

Der samarbejdes med Københavns Universitet om at skabe tilpassede holdspil, og som deltager tilbydes man simple test og målinger, så den fysiske udvikling kan følges. Denne del er selvfølgelig helt frivilligt.

– Først og fremmest handler tiltaget om at få flere til at spille floorball, indgå i et nyt fællesskab og have det sjovt, siger Line Kremmer Pedersen, der er udviklings- og implementeringskonsulent ved Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet.

– Det er sundt at bevæge sig, og vi ved fra lignende initiativer, at særligt fællesskabet omkring holdspil er medvirkende til, at man får lyst til at fortsætte. ’MotionsFloorball’ har også den fordel, at det kan spilles af alle. Sundheden er vigtig, men kammeratskabet er ganske unikt sammenlignet med løb eller træning i et fitnesscenter, tilføjer hun.

Gratis frem til sommer

Første træning er tirsdag den 25. maj for begge hold. Frem til og med juni måned er tilbuddet gratis. Tilmelding og spørgsmål kan rettes til Andreas Henriksen fra Idrætsfællesskabet på mail: andreas@idraet.nu og på telefon: 93 86 74 74.