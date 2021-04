Feriecamp med masser af sport, lege og aktiviteter for alle børn. Arkivfoto: Kaj Bonne

Frit spil for unge

Billedet er fra det kommunale FerieCamp. Arkivfoto: Kaj Bonne

Med og uden coronapas - det afhænger af alderen

Af Erik Fisker

Så genåbnede alle indendørs idrætsgrene for børn og unge under 18 år, dog højst 25 personer. Og børnene og de unge kan dyrke deres idrætsgrene uden brug af coronapas.

Også borgere over 70 år vil nu igen kunne dyrke indendørs idræt i organiseret regi. For denne gruppe er der krav om coronapas, og de må forsamles 10 personer.

Desuden kan det øvrige foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler genåbne for aktiviteter for børn og unge under 18 år indenfor med forsamlingsloft på 25 personer.

Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter.