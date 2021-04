Forringelser på ældreområdet

Skal de hjemmeboende ældre holde for, er det mindre rengøring, ringere indkøbsmuligheder og stop for hjælp til bankbesøg.

Af Ali Hansen, borgerepræsentant (Enh.), bosat i Brønshøj

På Rådhuset slibes sparekniven atter engang. For lige nu skal der skrabes penge sammen i de seks fagudvalg, så politikerne til efteråret kan dele milde gaver ud i det årlige budgetforlig. Og i år står ældreområdet til at skulle spare på enten de stadig hjemmeboende men hjælpekrævende ældre, eller på de svageste ældre på plejehjemmene.

På trods af, at der i de senere år er afsat mange, mange millioner til ældreområdet fra statens side, ønsker man at skære på de ældre borgeres velfærd. Man tager altså penge fra de ældre for at give dem til andre formål, fuldstændig afhængig af, hvilke partier, der vælger at indgå i et budgetforlig. Pengene kan tilfalde alt, lige fra daginstitutioner, skoler eller parkeringspladser.

Forringelser i ældreplejen kan kun ske ved, at der fyres ”varme hænder” i henhold til de forslag, der er lagt frem. Skal de hjemmeboende ældre holde for, er det mindre rengøring, ringere indkøbsmuligheder og stop for hjælp til bankbesøg.

Jeg under gerne de mindre børn flere pædagoger og de større flere lærere. Men man tager ikke fra én gruppe af udsatte borgere for at give til en anden.

Kommunen burde kigge indad og prøve at finde steder, hvor besparelser gør mindre ondt. Kig på alle de kontrolsystemer, der er sat i værk. Kunne man kritisk gennemgå forbruget af eksterne konsulenter, så det overflødige kunne skæres væk?

Hvorfor bliver kommunerne, der skal tage sig af vores svageste borgere, udsultet økonomisk?