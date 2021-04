Find det perfekte smykke som mand

SPONSORERET INDHOLD: Smykker er ikke nødvendigvis noget, der er feminint. Selvfølgelig er der kvindesmykker, men konceptet i smykker er noget, der altid også har været forbundet med mænd.

Kunne du godt tænke dig at gå med smykker, men ved du ikke helt, hvor du skal starte, er der nogle forskellige ting at overveje. Så længde du har et åbent sind, kan du helt sikkert finde noget, der falder i din smag.

Rustikt eller minimalistisk?

Smykker findes i mange forskellige designs, men generelt kan de deles op i to overordnede udseendes klasser: de rustikke smykker og de minimalistiske smykker.

De rustikke smykker er som regel mest populære hos mænd, men valget af design afhænger meget af sammenhængen, som smykket skal bruges i. Et mere minimalistisk smykke passer f.eks. perfekte til noget elegant tøj til en fin begivenhed som et bryllup.

Valg af materiale

Smykker til mænd laves også i mange forskellige materialer, men naturligvis er der nogle materialer, der er mere populære end andre. Særligt stål er blevet meget populært i den seneste tid, hvilket nok også har noget at gøre med det til rustikke udtryk, som stål giver. Derudover bruges træ faktisk også meget til herresmykker, selvom det er lidt mere utraditionelt. Du kan selvfølgelig også finde herresmykker i sølv og guld, helt traditionelt og meget stilrent.

Kig på et udvalg af herresmykker

Som det gælder med så mange andre ting, kan det også være, at du lige skal kigge lidt på det, inden du virkelig finder ud af, hvad det er, du vil. Heldigvis for dig, er der flere virksomheder som bl.a. Northern Legacy, der har hengivet sig til at lave smykker til mænd. Ved at kigge på forskellige smykker til mænd, kan du måske bedre danne dig et overblik over, hvad det egentlig er, du leder efter – du kan finde lidt forskelligt på www.northernlegacy.dk.