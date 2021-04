Få kompetent rådgivning fra en uvildig pensionsmægler

Two young boys and businessmen makes a profit with a Euro making machine. Lots of money comes out of the homemade money machine. Bling. Boys are dressed in business suit with glasses and have large smiles on their face. Retro styled.

SPONSORERET INDHOLD: Synes du også, at det kan være lidt svært at finde rundt i pensionsjunglen? Det flyver rundt med fagudtryk og tekniske begreber, og så er det let at miste overblikket over sin egen pensionsordning.

I denne artikel kan du læse om APC Forsikringsmæglere, og hvordan de kan hjælpe dig med din pension.

APC Forsikringsmæglere hjælper med din pension

APC Forsikringsmæglere er den største pensionsmægler i Danmark, og deres mission er at hjælpe danskerne med kompetent og uvildig rådgivning om pension.

Det er nemlig ikke alle pensionsselskaber, der vælger at give deres kunder de mest attraktive priser til deres pensionsopsparing. APC Forsikringsmæglere har en anden tilgang til pension. Hos dem får du nemlig uvildig rådgivning og de tilbyder dig forvaltning af din pensionsopsparing hos pensionsselskaber til nogle af laveste priser i markedet.

Dermed er du garanteret, at du får den rette rådgivning omkring flere forskellige løsninger på markedet, så du let kan vurdere, hvilke pensionsordninger, der er de bedste for dit behov. Hvis du tror, at din pension kan blive bedre optimeret, så kan du med fordel vælge APC Forsikringsmæglere. På den måde kan du få mere ud af din pension uden at skulle betale ekstra i gebyrer og omkostninger.

Sidder du stadig tilbage med spørgsmålet. Hvem er APC Forsikringsmæglere? Så følg linket, og læs mere om APC Forsikringsmæglere.

Hvilke fordele får jeg hos APC Forsikringsmæglere?

Der er flere gode fordele at hente ved at vælge APC Forsikringsmæglere som din personlige pensionsmægler. Det er naturligvis altid en god idé at sætte sig ind i dine egne pensionsordninger, så du ved, hvordan du kan få en god tilværelse, når pensionsalderen nærmer sig.

Du kan bl.a. få del i disse fordele:

● 100% uvildig rådgivning om din pension

● Mulighed for frit at vælge det bedste pensionsselskab for dig

● Nogle af de laveste pensionsomkostninger

● Overvågning af netop din pension

Hvis du vælger at gøre brug af APC Forsikringsmæglere, kan du være sikker på, at du får faglig og uvildig pensionsrådgivning. Sandheden er nemlig ofte, at ved dit eget pensionsselskab er den rådgivning, som du får ikke 100% uvildig. Så det er ikke sikkert, at du får det meste ud af din pensionsordning med den løsning, som du måtte have nu.

Din nuværende pensionsrådgiver i dit pensionsselskab vil jo gerne sørge for, at du stadigvæk bliver kunde hos dem. På den måde gavner det ikke rådgiveren at sende dig over til en konkurrent med alle dine aktiver til pensionen, selv om konkurrenten måske kan have en bedre løsning for dig. Det er således ikke altid den mest optimale løsning for dig at beholde dit nuværende pensionsselskab.

Du kan være sikker på at pensionsselskaberne vil rådgive dig om deres egne produkter, men du får sandsynligvis ikke en fuldstændig uvildig rådgivning, da der er en vis interessekonflikt til stede. Hvad skal du så gøre? Det er her, at APC Forsikringsmæglere kommer ind i billedet.

Uanset, hvilket pensionsselskab du vælger at bruge, så modtager APC Forsikringsmæglere den samme betaling for pensionsrådgivningen. Det betyder, at de ikke har nogen økonomiske interesse i, at du skal vælge et bestemt pensionsselskab eller en bestemt pensionsordning.

Den eneste interesse som de har er, at du er tilfreds med din rådgivning fra APC Forsikringsmæglere og at dine pensionsmidler vokser. Dermed får du de bedste forudsætninger for at få mest muligt ud af din pension.

Læs om APC Forsikringsmæglere på Finanswatch.dk. Så kan du let blive endnu klogere på, hvilke løsninger fra APC Forsikringsmæglere, der er bedst for dig, og her kan du også læse mere om deres historie.