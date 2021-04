El Pais, Guardian eller Daily Mirror til morgenkaffen?

Der er ingen grund til at vente på at avisbuddet kæmper sig frem med avisen fra udlandet, biblioteket har allerede bragt den

Af Erik Fisker

Er det tyske, spanske eller italienske blevet lidt rusten er her en oplagt mulighed for at læse tekster på originalt sprog.

– Via Københavns bibliotekers hjemmeside har man adgang til tjenesten PressReader, hvor man kan læse over 7000 udenlandske aviser og magasiner online.

Aviserne og magasinerne er fra 120 forskellige lande. Avisen/magasinet kan læses i PressReader samtidig med, at papirudgaven udkommer i hjemlandet – og før den trykte avis lander i København, fortæller Astrid Dalsgaard Pedersen fra Brønshøj Bibliotek.

Der er aviser på 60 sprog – på dansk findes Børsen.

Adgang via bibliotek.kk.dk, e-materialer, PressReader. Her logges ind med cpr.nr og pinkode.

Man kan også læse aviserne på telefon og tablet ved at downloade Pressreader app’en i app eller playstore.