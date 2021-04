De fik penge fra Bydelspuljen

colourbox

Lokaludvalget for Brønshøj-Husum har på sit møde den 25.marts uddelt økonomisk støtte til projekter, der har til formål at skabe netværk, dialog og liv i bydelen. De støttede projekter er:

Af Erik Fisker

• Bella Bio – verdens fedeste filmklub fra Marie Rønn: 50.000 kr.

• Fællessang i Brønshøj Sognehus fra Brønshøj Kirke: 10.000 kr.

• LørdagsDup i Bellahøjparken fra Kulturhuset Pilegården: 10.400 kr.

Der blev på mødet i Lokaludvalget behandlet 10 ansøgninger, og således givet afslag på syv ansøgninger bl.a. en ansøgning fra en ”udenbys” teatergruppe, der søgte 49.000 kr. i støtte til afholdelse af temadag om MeeToo-bevægelsen for udskolingsklasserne på to lokale skoler. Lokaludvalget fandt, at projektet savner en stærkere lokal forankring af, fx i form af medfinansiering fra skolerne.

Der blev også givet afslag til en lokal borger, der havde søgt om 38.700 kr. til fem udendørs koncerter på en række plejehjem i bydelen. Beløbet skulle dække udgifter til musikhonorarer samt indkøb af lydanlæg. Lokaludvalget begrunder afslaget med, at projektets udgifter primært består af honorar til ansøgeren selv samt manglend medfinansiering fra bl.a. plejehjemmene.

Har man selv en idé til et projekt, kan man sende en ansøgning til lokaludvalget. Den næste ansøgningsfrist er 26. april, hvor der kan søges midler til aktiviteter i 2021.

Det anbefales, at kontakte Lokaludvalgets sekretariat inden der indsendes en ansøgning. Sekretariatet kan hjælpe, hvis man er i tvivl om, hvordan man sender en ansøgning, og rådgive om projektet passer til Bydelspuljens formål. Ring til Marie Holm-Andersen på 24990213 eller send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.