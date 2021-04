Borgmesterbesøg på Brønshøj Gamle Skole

Jesper Christensen ved tavlen i et af de gamle klasseværelser, der i løbet af et par år igen vil være fyldt med liv. Måske kan tavlen sættes i stand og bidrage til at fortælle bygningens historie. Foto: Kaj Bonne

Fredag i sidste uge var blandt andet overborgmester Lars Weiss og børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen på besøg på Brønshøj Gamle Skole, der i den kommende tid skal indrettes som afløser for Kulturhuset Pilegården

Af Erik Fisker

De fik en rundvisning af kulturhus- og biblioteksleder i Brønshøj, Rasmus Elleby Engell-Kofoed, der fortalte, at arbejdet med det kommende kulturhus i Brønshøj starter i år og forventes afsluttet, så huset kan indvies i starten af 2023.

– Da der samtidig skal indrettes tandklinik i lokalerne i Pilegården, betyder det, at Pilegården vil lukke i slutningen af indeværende år, og frem til det nye kulturhus kan indvies, vil arrangementer og aktiviteter i kulturhus-regi, kunne afholdes i Rytterskolen på Brønshøj Torv og i pavillonen ved Gadekæret.

Politikerne på Københavns Rådhus afsatte i marts 34,7 mio. kr. til det nye kulturhus i Brønshøj, herunder etablering af et produktionskøkken, der skønnes at være en væsentlig forudsætning for livet i kulturhuset og at sikre at kulturhuset fortsat kan være et attraktivt møde- kursus- og konferencested.

Der var enighed blandt de to borgmestre om, at den gamle skole har gode funktionelle rum med højt til loftet og attraktive grønne udearealer, der rummer et stort potentiale for det kommende kulturhus. Målsætningen for Brønshøj Gamle Skole som kulturhus er et kulturelt center i tæt forbindelse med bibliotek, Rytterskolen, Brønshøj Torv og de grønne arealer samt Brønshøj Gadekær.

Ejendommen

Det samlede areal for det nye kulturhus bliver 1.350 kvm., inkl. pavillonen på 150 kvm. Ejendommen består af to fulde etager, en høj kælder samt en tagetage. Tagetagen består i dag af flere små rum, men skal omdannes til en stor sal med plads til 120 personer. I kælderen bevares og istandsættes en mindre gymnastiksal og rum til bl.a. omklædning.

Rumdisponeringen i den øvrige del af huset bevares i hovedtræk, så de tidligere klasselokaler omdannes til mødelokaler, café, køkken og kontorlokaler – endvidere vil der blive installeret en elevator.

Det er dog ikke alle aktiviteter, der ser ud til at flytte fra Pilegården. Keramikværkstedet og motionsrummet i kælderen vil gerne blive, og kan heller ikke passes ind i Brønshøj Gamle Skole. Endvidere ønsker Rollespilsfabrikken at blive i villaen (det gamle stuehus til Pilegården).