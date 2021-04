Boganmeldelse: Sø & Å – livet over og under vandspejlet

Foto: Kaj Bonne

Lokal forfatter udgiver bog om livet over og under vandspejlet

Af Erik Fisker

Michael Petersen er uddannet dyrlæge, men skiftede tidligt livsbane for en karriere som billedkunstner og grafisk designer.

I 18 år arbejdede han i Københavns Zoologiske have, hvor hans tegninger og design kan ses på skilte og i udstillinger. Nu er han tilbage til dengang han som dreng var ude med net og syltetøjsglas for at finde vandedderkopper og haletudser.

Michael Petersen står for både tekst og tegninger i sin bog ”Sø & Å – livet over og under vandspejlet”. Bogen henvender sig til hele familien og kan bruges som guide til at identificere de mest almindelige dyr og planter – plus nogle mindre almindelige, men spændende arter.

– Tag bogen, et lille fangstnet og en plastikbakke med på ekskursion i naturen, eller læs den som godnatlæsning og inspiration for de større børn.

Bogen er skrevet ud fra umiddelbar fascination af den utrolige verden, som vi kan finde blot ved at bevæge os få skridt ud i naturen.

Dyrene, fra den mindste dafnie til de største svaner, lever alle et liv, der er afhængigt af det ferske vand og det miljø på land, der ikke ville eksistere uden vandet.

Læs om fantastiske tilpasninger og symbioser, om hvordan det hele hænger sammen i et fint og afbalanceret system. Og nyd illustrationerne, der siger mere end mange ord

Michael Petersen: Sø & Å

Indbundet, 128 sider.

Forlaget Koustrup & Co.

149 kr.