Biblioteksbrugere i København har adgang til Altinget

Ugens biblioteksanbefaling

Af Erik Fisker

Den direkte linje til politisk stof fra Christiansborg. En neutral, journalistisk netavis som giver adgang til to fagpolitiske portaler, Christiansborg og Hovedstaden, og daglige nyhedsbreve.

Altinget tilbyder et indblik i det politiske arbejde på Christiansborg. Såvel forhandlingerne i folketingssalen som arbejdet i Folketingets udvalg dækkes. Altinget har også et magasin som udkommer 10 gange årligt, her er emnet dansk og europæisk politik.

– Få dagens daglige dosis politik i ørerne: mandag-fredag udkommer Altinget Ajour, en podcast på 10-15 minutter om et dagsaktuelt emne. I Altinget finder man også siden Følg Lovforslaget. Sidst på ugen kan man tage ugens politiske quiz og se hvor godt man har fuldt med i det politiske stof, fortæller bibliotekar Astrid Dalsgaard Pedersen fra Brønshøj Bibliotek.

Altinget findes via bibliotek.kk.dk, e-resurser, Altinget. Log på med cpr.nr. og pinkode.