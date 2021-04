Basket for alle

Illustration: Katie Green

Bag B3B gemmer sig en ny basketklub i bydelen, som har fået en forrygende start med flere end 160 medlemmer – og der er plads til mange flere

Af Erik Fisker

Omkring 15.000 børn, unge og voksne spiller basket-ball i hele landet, og nu er mulighederne for, at alle kan blive medlem af den nye klub, som netop er groet frem i bydelen med dygtige trænere og en stil, som gør, at både begyndere og rutinerede kan finde holdkammerater at spille sammen med.

Det fortæller Flemming Riedel, som er formand for den nye klub, der bl.a. har træningsfaciliteter i Grøndal Multicenter, Bellahøjhallen samt en række af skolerne i både Husum, Vanløse og Nørrebro.

– Vi lægger især vægt på at tiltrække pigerne til denne herlige sport, som både giver energi og spænding. Især pigerne har været forsømt i mange andre klubber, hvor det primært er drengene, som bliver pacet frem. Det unikke ved B3B er at pigerne er i fokus. Det bemærker man på fordelingen af hold, hvor der er langt flere muligheder for piger og kvinder. Der er både fokus på at få introduceret nybegyndere til sporten, men også at få piger tilbage til sporten, da vi ved, at der sker et stort frafald i 16-19 års alderen. Målsætningen er at få 100 nye kvindelige basketspillere på banen inden 2021 er omme, siger Flemming Riedel.

Mange flere planer

På kun to uger er det lykkedes at stable den nye klub på benene med flere end 160 medlemmer, hvoraf mange er helt nye i basket-verdenen. Og meget tyder på, at medlemstallet vil stige yderligere i takt med, at børn og unge og voksne får kendskab til denne nye og unikke sportsklub.

Udover basketspillet for alle aldersgrupper og køn byder klubben også på yogahold og motions-sjipning, og der er skabt et særligt lørdagshold med overskriften ”Familiebasket”.

Her kan småbørnsforældre tage deres små poder under armen og deltage sammen. Klubben er også i gang med at planlægge et større by-basket-løb samt weekend-events rundt på bydelens udendørs basketbaner. Hertil kommer planerne om i skolernes sommerferie at stable en sommercamp på benene i samarbejde med andre foreninger og svenske basketklubber.

– Det seneste års corona-tilstande lykkes forhåbentlig at få ændret til en mere normal situation i løbet af kort tid – og så er det vigtigt, at alle kommer ud og bevæger sig, siger Flemming Riedel.

www.b3b.dk