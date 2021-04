Afføring skal ikke havne i Utterslev Mose

Når et heftigt regnskyld rammer Københavns-området, kan det være en meget ubehagelig oplevelse at være i nærheden af Utterslev Mose.

Af Emil Sloth Andersen, kandidat til borgerrepræsentationen for Radikale

Når et heftigt regnskyld rammer Københavns-området, kan det være en meget ubehagelig oplevelse at være i nærheden af Utterslev Mose. Da regnvandet og kloakvandet løber i de samme rør, og da rørene er for små til belastningen, lader man spildevand – altså menneskelige efterladenskaber – løber ud i fæstningskanalen ved overløbet U11. Vandet bliver mælkehvidt og ildelugtende. Og det løber hen i Utterslev Mose, som børnefamilier går tur rundt omkring.

Man siger populært, at har de spist chili con carne i Gladsaxe, hvor spildevandet i høj grad kommer fra, ja så skal vi døje med lugten ved Utterslev Mose. Og alge-opblomstningen fører til en mere uskøn sø.

Det er en uskik, og problemet skal alligevel løses før eller siden. Det kræver EU. Jeg foreslår derfor en akutplan for rent vand i Utterslev Mose. Den skal finansieres ved, at vi genindfører byggesagsgebyret, som det kostede Københavns Kommune 181 mio. kroner at fjerne. Det er alligevel blot en skjult erhvervsstøtte-manøvre.

For det første skal vi have suget de eksisterende slampukler op i Fæstningskanalen og mosen, der indeholder fosfor-rester, som fører til ilts-svind. For det andet skal vi have skabt seperatkloakering ved Tingbjerg. For det tredje bør vi genetablere søen ved Gyngemosen, så overskudsvand fra mosen ledes hen til søen i stedet for at øge belastning på fæstningskanalen.

Stod det til mig, skulle afføring slet ikke havne i Utterslev Mose. Det skal hurtigst muligt blive fortid. Det kræver blot politisk vilje.