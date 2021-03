Vil slå stadionrekord – Uden tilskuere

Brønshøj Boldklub vil slå stadionrekorden på 2.177 tilskuere

Af Erik Fisker

Den 21. november 2010 spillede Brønshøj Boldklub på Tingbjerg Ground hjemme mod AGF i overværelse af 2.177 tilskuere (og vandt 1-0). Skal vi ikke sige f… til Corona, og så prøve at slå den rekord, spørger Henrik Haslund fra Brønshøj Boldklub.

Første hjemmekamp i år er den 27. marts mod AB Tårnby, og det bliver en kamp uden tilskuere. Derfor sælges virtuelle billetter til bare 25,- kroner stykket (4 for 100 kroner), og det er boldklubbens håb, at man kommer op over 2.177 solgte.

Når man har betalt via MobilePay, vil man modtage en billet (via sms), billetterne vil tælle med i rekordforsøget.

Brønshøj Boldklub arbejder i øjeblikket på, at man hos nogle af de lokale sponsorer kan få nogle rigtig gode tilbud, hvis man viser billetten i forretningen.

Betaling for billetter sker via MobilePay til 2268 4468 (Brønshøj Boldklub).