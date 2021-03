Vil fremme kunsten i gadebilledet

Kunst i det offentlige rum skal indgå i dialogen om udvikling af byen

Af Erik Fisker

Efter forslag fra socialdemokraterne, har Borgerrepræsentationen pålagt forvaltningerne at lade kunstnerisk udsmykning i offentlige rum og på offentligt tilgængelige private arealer indgå i deres dialog med grundejere i forbindelse med lokalplanlægning og kommuneplantillæg.

Motiveringen for forslaget var, at berige de københavnske kvarterer, særligt i nye byudviklingsområder, hvor der er behov for kunstnerisk udsmykning såsom skulpturer, facademalerier mm. for at bringe liv og sjæl til områderne.