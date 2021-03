Vi skal have røgfri boligområder

Lars Nørgaard Andersen foreslår ganske fornuftigt i Brønshøj-Husum Avis d. 24. februar, at man fjerner den skadelige forurening fra brændeovne i stedet for at forbyde brændeovne. Det er jeg ikke uenig i. Derfor har vi i Rådet for Grøn Omstilling arbejdet sammen med filterproducenter for at få udviklet filtre til brændeovne.

Af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver ved Rådet for Grøn Omstilling og parcelhusejer i Brønshøj

Når vi alligevel mener, at et forbud er den korrekte løsning i landets større byer, så er det fordi filtrene ikke fjerner alt forureningen med partikler, sod, tjærestoffer og dioxiner. Som det ser ud i dag vil et filter på en ny miljømærket brændeovn fjerne op til 80 % af partiklerne. Brændeovnen med filter udleder derved under helt optimale fyringsforhold: 0,2 * 2 g partikler pr. kg træ = 0,4 g partikler pr. kg træ.

WHO’s nye grænseværdi for partikler er 0,000000005 g partikler pr. liter luft. Dvs. afbrænding af et kg træ under helt optimale forhold i en ny miljømærket brændeovn med filter forurener derved ca. 80 mio. liter (80.000 m3) helt ren luft til grænsen. Så massiv forurening mener vi ikke hører hjemme i byers tætte villaområder. Og filtrene fjerner slet ikke udledningen af NOx og CO2. Men uden for byerne kan filtre måske forlænge perioden med brændefyring.

Afslutningsvis er jeg helt enig med Lars Nørgaard Andersen i, at der ikke kun er behov for en indsats imod luftforurening i København. Netop derfor arbejder vi målrettet på at reducere luftforureningen på nationalt og internationalt plan. Særligt i EU og FN, hvor vi bruger langt størstedelen af vores ressourcer på regulering, der både giver renere luft i Danmark og udlandet.