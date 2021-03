Venstre vil styrke matematikundervisningen

Venstre oplever stor opbakning fra de andre partier på Rådhuset til forslaget om en intensivering af matematikundervisningen

Af Jens-Kristian Lütken (V), medlem af Børne- og Ungdomsudvalget

Danske børn er blevet markant dårligere til matematik i løbet af de seneste fire år og har svært ved at følge med niveauet i mange andre lande. Det konkluderer en stor international undersøgelse, der blev offentligt gjort i december sidste år. I København er det faglige niveau steget i de seneste år efter at have været katastrofalt lavt. Desværre så er der nogle skoler og elevgrupper, som falder helt igennem, og det har store konsekvenser for elevernes mulighed for at komme videre på en ungdomsuddannelse.

I Venstre vil vi gerne styrke matematikundervisningen allerede i de små klasser. Vi skal have alle med, men det er også vigtigt, at talentet bliver udfoldet.

Netop derfor ser vi det som afgørende, at det ikke blot bliver endnu et kommunalt projekt, men at vi også får omverdenen med på denne afgørende opgave. Vi mener, de store almennyttige fonde kan spille en vigtig rolle, ikke blot med penge, men også med viden i forhold til, hvordan vi gør matematik spændende og udfordrende for alle uanset niveau.

Derfor glæder det os, at der var stor opbakning fra de andre partier på Rådhuset til forslaget om en intensivering af matematikundervisningen i de københavnske folkeskoler, og at Københavns Kommune indleder et ambitiøst samarbejde med private fonde om at styrke matematikundervisningen.