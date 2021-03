Tre point i regn og sne

Bayan Fenwick scorede kampens eneste mål. Foto: Arkivfoto: Christian Haslund

Efter at have tabt Slaget om Slotsherrensvej i august 2020, så blev vi i dag genforenet med den lange vej i dag efter en 1-0 sejr mod Vanløse. Og det er nærmest poetisk, at det foregik på Genforeningspladsen, da banen i Vanløse Idrætspark endnu ikke var egnet til fodbold.

Af Christian Haslund,

Og vejret var da heller ikke ligefrem noget at råbe hurra for. Regn, sne og en strid blæst gjorde livet surt for mange, men med en sejr glemte man hurtigt det dårlige vejr.

Bayan Fenwick scorede kampens enlige mål, og netop Bayan tog vi en snak med efter kampen. Hvad han havde at sige, kan du se efter referatet.

I kampen var der også debut til Oskar ”Bongo” Møller, Andreas Horsebøg og Yasin Dogan. Dogan blev skiftet ind i løbet af 2. halvleg, mens de to andre startede inde og spillede hele kampen.

I kampens første 15 minutter fik vi lagt et godt pres på Vanløse og havde flere halve chancer samt halvgiftige hjørnespark. Men i vores gode periode måtte vores anfører Mads Gabel gå ud med en skade. Det ødelagde lidt spillerytmen.

Vanløse åd sig derfor mere ind i kampen, dog uden at blive farlige. Et par skud fra distancen var, hvad det blev til fra hjemmeholdet.

Da de 45 minutter var spillet af 1. halvleg så det ud til, at stillingen skulle være 0-0 ved pausen. Det var vores britiske bomber Bayan Fenwick dog ikke indstillet på.

Oskar Tranberg modtog bolden omkring midten af banen og med hvad der først lignede en forfejlet Laudrup-aflevering, endte med at ende lykkeligt. Det meget høje lob fik Jonas Hemmingshøj, som var kommet foran sin modstander, hovedet på. Han fik headet bolden hen til Fenwick, der sparkede kontrolleret med venstrebenet og sendt kuglen i kassen. 0-1.

I starten af 2. halvleg havde Fenwick muligheden for at bringe os foran 2-0. Vi havde fået et frispark i en god position, og briten fik også bolden over muren, men målmand Lasse Krogh stod godt placeret.

Ellers var 2. halvleg en forsvarskamp, hvor Vanløse havde bolden mest og fik lagt et tungt pres med masser af indlæg. Men Tingbjergs luftvåben, bl.a. i form af Oskar ”Bongo” Møller, fik afvist stort set det hele.

To gange var det dog tæt på Vanløse-scoringer. Asger Højmark Jensen modtog bolden inde i feltet og fik sendt bolden mod mål. Men en flot parade af Kasper Vilfort holdt stadig buret rent.

Returen fik Vanløse fat i og igen sendt bolden mod mål. Her endte den med at tage stolpen, inden Nicolai Clausen fik sendt bolden ud til hjørne.

Med cirka 10 minutter tilbage af kampen kom Hemmingshøj til baglinjen og fik sendt bolden ind til Aleksandar Lazarevic, der med et godt løb pludselig var fri. Desværre lå bolden til Lazarevic’ højreben og Lasse Krogh kunne redde nemt.

Kampens sidste chance tilfaldt Vanløses Sebastian Stage, der var kommet til i vinterpausen fra Husum. Han stod i fri position på kanten af feltet, men han fik ikke ramt bolden ordentligt og det endte med et målspark.

Efter fem minutters overtid fløjtede kampens dommer af til stor glæde for spillerne og staben. En god start på foråret i meget vanskelige betingelser.

Fenwick: Ekstrem vigtig sejr

Bayan “The British Bomber” Fenwick var en vigtig faktor i gårsdagens 1-0 sejr over Vanløse, da han scorede kampens enlige mål. Og Fenwick mener, at det var vigtigt at starte foråret med en sejr.

– Det var ekstremt vigtigt for os spillere og vores træner at vinde. Vi har arbejdet hårdt med det nye system og det er skønt at få belønningen med de tre point, siger Fenwick.

Efteråret var ikke meget at råbe hurra for, hvor det kun blev til 10 point ud af 39 mulige. Det kan udefra også se ud som om, at der er en optimisme i truppen, som ikke var der i efteråret. Men på trods af det forsømte efterår, så var optimisme der stadig.

– Jeg mener ikke, at vores optimisme var væk. Vi havde bare ikke resultaterne eller selvtilliden til at bakke vores optimisme op. Lige nu blæser der nye vinde I klubben, og vores træner tro på vores evner til at vinde kampe, fortsætter Bayan.

Efter kampen havde Bayan stor ros til flere af holdkammeraterne.

– Jeg synes vores tre centrale forsvarsspillere var fantastiske. De gav aldrig noget væk til Vanløse. Og når du har en som Aleks, der arbejder for holdet i samtlige 90 minutter, så er det svært ikke at arbejde med ham, slutter den målfarlige brite.

Næste kamp for Bayan og co. er på lørdag den 20. marts kl. 13.45, hvor FA 2000 venter i Frederiksberg Idrætspark.