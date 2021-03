Søg og du skal finde – lækre magasiner!

Libby og ereolenglobat.dk giver dig adgang til magasiner. Foto: Brønshøj Bibliotek

Ugen biblioteksanbefaling direkte fra Brønshøj Bibliotek

Af Erik Fisker

På biblioteksapp’en Libby eller på ereolenglobal.dk kan man finde digitale tidsskrifter i massevis.

– Siden er engelsk, så man tror jo ikke der er danske tidsskrifter, men det er der., fortæller bibliotekar Astrid Dalsgaard Pedersen fra Brønshøj Bibliotek.

– Se blandt andet både nye og gamle nr. af de meget populære tidsskrifter ISABELLAS, Spis Bedre, IN, Antik & Auktion eller Psykologi. Her er også en perlerække af udenlandske tidsskrifter på engelsk, tysk, fransk og spansk. Læs fx National Geographic eller New Scientist. Her er tidsskrifter om stort set alt, fra biler til vine, outdoor til kunst, strik til musik, tilføjer Astrid Dalsgaard Pedersen

Der er ingen begrænsninger på antallet af tidsskrifter man kan låne. Samme biblioteksside tilbyder også adgang til bøger på engelsk, her kan man låne to titler pr. måned.

Log på siden ereolenglobal.dk eller hent biblioteksappen Libby. Log på med cpr.nr. og bibliotekspinkode.

– God fornøjelse – vi er helt sikre på at der også er et tidsskrift for dig, lyder opfordringen fra biblioteket.