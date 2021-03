Slut med at køre gratis

colourbox

Nyt system kan sikre betaling af gæld ved lønindholdelse

Af Erik Fisker

Det er slut med at ignorere kontrolafgifter fra bus- og togture uden billet. Fire af landets største trafikselskaber er nemlig kommet ombord på et nyt inddrivelsessystem, som betyder, at Gældsstyrelsen nu kan bruge lønindeholdelse overfor skyldnere med ubetalte kontrolafgifter hos selskaberne DSB, Metro Service, Movia og Arriva.

Lønindeholdelse har vist sig at være en effektiv metode til at få personskyldnere til at afdrage på deres gæld.