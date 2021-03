Skal du bygge? Find de rigtige handsker

SPONSORERET INDHOLD: At bygge og lave gør-det-selv-projekter kan være en sjov fritidsaktivitet. Det bliver den bedste oplevelse med de rigtige værnemidler, som understøtter arbejdet. Her får du hjælp til at finde de rigtige arbejdshandsker. Læs med!

Et byggeprojekt eller en gør-det-selv-opgave kan være en sjov hobby at give sig i kast med – og det fede er, at man faktisk ender ud med et reelt produkt, man kan bruge til noget! Man kan således snedkerere sit eget haveskur, hundehus, skab, eller hvad der måtte være behov for.

Imidlertid går arbejdet lettest med de rigtige værnemidler. Øjenværn og arbejdssko er af stor betydning, men arbejdshandsker er måske det allervigtigste, hvis du skal lave noget med hænderne. Det er vigtigt at vælge det rigtige, og derfor guider vi dig på rette vej.

Hver handske til sin tid

Der er faktisk ganske mange arbejdshandsker at vælge mellem derude, og derfor er det godt at vide, hvilke slags, der egentlig er på markedet. Det forholder sig sådan, at der er forskellige handsker til forskellige typer af arbejde og projekter. Dine arbejdshandsker er derfor kun rigtig effektive til opgaven, hvis du har fået fat i de rigtige.

Mekanikerhandsker til værkstedsopgaver

Hvad er der så for nogle arbejdshandsker derude? Jo, der er fx mekanikerhandsker, som kan være et godt valg til enhver type af værkstedsopgaver. Det kan eksempelvis være såkaldte PU handsker eller Flex-handsker.

Der findes også de tynde nitrilhandsker (som også bruges til rengøring), som er en god handske til, når du skal have ekstra føling med det, du arbejder med. Flere af de tykkere mekanikerhandsker har dog også en nitrilbelægning.

Andre typer er arbejdshandsker:

• Montagehandsker

• Kemikaliehandsker

• DOT handsker

• Murerhandsker

• Havehandsker

• Skærefaste handsker

Størrelse og gørelse

Du kan få handsker i bomuld, handsker i læder og arbejdshandsker, der egner sig til vinterens koldere vejr. Så først og fremmest skal du afdække dit personlige projekt og behov, og så skal du finde de specifikke arbejdshandsker, der matcher netop dette.

Husk også, at størrelsen har betydning, når du køber arbejdshandsker. At handsken passer kan ofte have betydning for, om den egentlig beskytter dine hænder og hjælper din sikkerhed. For store handsker kan ligefrem være farlige at arbejde med, hvis de falder af eller gør dig klodset på hånden.

Pris og kvalitet på arbejdshandsker

Det er også en personlig vurdering, hvilken kvalitet du har brug for. Som regel er de store, kendte brands dyrere end de mindre kendte, men de er til gengæld også af en solid og god kvalitet. Du kan sagtens finde leverandører, der forhandler med meget konkurrencedygtige priser på deres kvalitetsprodukter, så valget af leverandør har klart betydning.

Prøv handsken før du køber den

Visse steder kan du også få en handske tilsendt til en prøveperiode, inden du faktisk køber og betaler for den. Det er en virkelig god service, hvor du får mulighed for at afprøve, om handsken virkelig er noget for dig. Din eneste udgift er fragten for handsken – og så selvfølgelig, hvis du beslutter at købe arbejdshandskerne til dit projekt!