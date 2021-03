Sejr i rekordkamp

Der var stor jubel efter hjemmeholdets scoring til 2-0. Foto: Thomas Løser

FODBOLD: Der skulle tre point på tavlen i går, da AB Tårnby gæstede et næsten tomt Tingbjerg Ground. I forbindelse med kampen var der salg af virtuelle billetter, og hele 2.309 billetter endte med at blive solgt. Dermed blev stadionrekorden fra den 21. november 2010 - en 1-0 sejr over AGF - slået. Og alle dem, der så med hjemmefra kunne se Mathias Veltz og Elias Asidah With sikre os en 2-0 sejr.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Hvepsene var tæt på at komme foran allerede efter fem minutters spil, da AB Tårnby sløsede i det efter et indkast. Her blev bolden spillet ud til Jonas Hemmingshøj, der fint fik sparket udenom målmanden, men måtte se forsøget ramme stolpen.

To minutter senere var det Oskar ”Bongo” Møllers tur til at være tæt på. Et hjørnespark blev sparket hårdt og fladt, men Bongo kunne ikke få slået ordentlig på trommen og endte med at slå et stor slag i luften.

Omkring det 20. minut af 1. halvleg opstod to gode muligheder til Veltz. Først blev han sendt afsted i en friløber, men det var svært for angriberen at få kontrol over bolden, på den lidt udfordrende bane, som endte med at springe fra ham. Lidt senere måtte han se sit forsøg inde i feltet blive blokeret.

AB Tårnby havde et par skud fra distancen fra Sebastian Segall og Luca De Biase – dog uden præcision. Deres bedste mulighed kom efter en halv times spil, da den tidligere Brønshøj-spiller Jacques Bang Sørensen steg til vejrs på et hjørnespark. Heldigvis for B, så Brønshøj fik han headet over mål.

2-3 minutter senere opstod en ny mulighed til Veltz. Vi fik en omstilling, hvor vi var fire mod tre. Bolden endte hos Veltz, men Dimitrije Jensen kom flot ud af sit mål og fik blokeret.

Men Dimitrije Jensen kunne ikke stille noget op syv minutter senere. Nicolai Clausen slog en fremragende bold i dybden til Hemmingshøj, der første gang sendte bolden fladt ind i feltet. Her kom Veltz løbende og han kunne sikkert gøre det til 1-0. Det var Veltz’ første mål i Brønshøj-trøjen.

Dejligt med et mål og en pauseføring, men bedømt ud fra spil og chancer, så kunne kampen sagtens være lukket efter de første 45 minutter.

I starten af 2. halvleg var AB Tårnby tæt på en udligning. Hjemmeholdet fik ikke headet ordentligt væk efter et hjørnespark, og Luca De Biase kunne nærmest sparke helt upresset. Men han ramte bolden helt skævt og vi kunne ånde lettet op.

Hvor Brønshøj var i kontrol og meget direkte i deres spil i 1. halvleg, så var det lidt med håndbremsen trukket i 2. halvleg, hvor gæsterne fik lov til at være meget på bolden. Men rigtig farligt blev det aldrig fra AB Tårnbys side.

Farligst blev det, da James Goddard modtag bolden i feltet og forsøgte at sparke bolden fladt over i det lange hjørne. Han måtte dog se kuglen stryge forbi kassen.

Det tog cirka halvdelen af 2. halvleg før hvepsene vågnede lidt op til dåd og fik skabt en chance. Her trykkede Veltz resolut af fra kanten af feltet, men bolden gik en meters penge forbi mål.

Veltz var generelt god til at komme frem til afslutninger, men han burde nok have gjort det til 2-0 med lidt over 20 minutter tilbage af kampen.

AB Tårnby blundede ved et frispark, som blev sendt op mod Hemmingshøj. Her fik kantspilleren sendt bolden ind til en fri Veltz, der endte med at ramme overlæggeren. På returen fik Bongo chancen, men ramte bolden helt skidt.

Godt nok siger man, at 2-0 er en farlig føring, men nerverne har det nu heller ikke helt godt ved en 1-0 føring. Derfor var det skønt, da Elias fik sendt bolden i mål til stillingen 2-0 med 3-4 minutter tilbage af den ordinære tid.

Målet kom efter en standard-situation, hvor Yasin Dogan slå et hjørnespark tæt ind under mål. Her kunne en presset målmand ikke bokse bolden langt nok væk, og Kenneth Thinter kunne skyde på mål. Her stod Elias det rigtige sted og fik rettet bolden af, så den gik i mål. 2-0 til os.

Mere blev det ikke til, og vi kunne juble over en 2-0 sejr. Det var en vigtig sejr, da både Avarta og Skovshoved også tog alle tre point i dag. Men samtidig kan vi også glæde os over nederlag til Roskilde KFUM og FC Roskilde, som nu kun er et point foran os i stillingen.

I næste runde venter en svær udekamp mod Hillerød, når Brønshøj gæster dem lørdag den 3. april.

Brønshøj – AB Tårnby: 2-0 (1-0) Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort – Jeffrey Ofori, Oskar Tranberg, Nicolai Clausen – Mads Gabel (77. Kenneth Thinter), Emil Vatani (85. Festim Mustafi), Oskar ”Bongo” Møller, Christian Thorup, Jonas Hemmingshøj – Mathias Veltz (77. Elias Asidah With), Yasin Dogan Opstilling – AB Tårnby:

Dimitrije Jensen – Dennis Kildemoes, Jacques Bang Sørensen, Danilo Babovic, Nisahr Yawar – Isaach Kannah (84. Mehieddine Djafer-Bey), Luca De Biase, Nicolai Nielsen (60. Nicholas Oguma), James Goddard (66. Sammy Slot) – Sebastian Segall (60. Casper Jensen), Benjamin Warlo Mål:

1-0: Mathias Veltz (39.)

2-0: Elias Asidah With (87.) Advarsler – Brønshøj:

Christian Thorup (50.) Advarsler – AB Tårnby:

Sebastian Segall (56.) Dommer:

Thomas Meulengracht Ledet

Veltz: Vi skal ud af farezonen

Vi talte i går efter kampen med målscoreren til 1-0 Mathias Veltz, som er kommet til i vinterpausen, om målsætningen for foråret, savnet af tilskuere og selvfølgelig kampen.

Mathias fortsætter de gode takter fra efteråret, hvor han scorede 11 mål i 10 kampe for GVI i Danmarksserien, da han scorede målet til 1-0 i sin hjemmebanedebut i går. Et mål han sætter pris på, men er også lidt selvkritisk. Samtidig er der også ros til holdkammeraterne.

– Jeg synes min egen præstation var glimrende i går. Jeg er super-glad for mit mål, men er også klar over, at med lidt mere kynisme havde jeg også lavet en enkelt eller to mere, siger Veltz.

– Jeg synes holdet kæmpede en flot kamp. Vi havde flere perioder, hvor vi havde alt spil på egne præmisser, og vi kommer til en god håndfuld chancer! Og i de perioder i kampen, hvor AB Tårnby styrer spillet, står vores defensiv fantastisk og tager godt fra, fortsætter angriberen.

Udover personlig succes med målet, så understreger Mathias også vigtigheden af gårsdagens sejr.

– Gårsdagens sejr var rigtig vigtig! Vi skal jo ud af nedrykningen og eftersom flere af de andre hold omkring os også fik point i denne runde, var det ekstra vigtigt med de 3 point, fortæller Mathias.

Gårsdagens kamp var uden tilskuere pga. COVID-19-restriktionerne, og det kan mærkes mener Mathias. Vores fans skal dog roses ekstremt meget for at købe hele 2.309 virtuelle billetter, så vi kunne slå den nuværende stadionrekord på 2.177 tilskuere fra 2010.

– Jeg savner tilskuerne meget. Stemningen på stadion og opbakningen gør altid meget. Det kan altid give de ekstra 10% når der bliver råbt og heppet, så forhåbentligt kan der snart komme folk på lægterne igen, siger Veltz håbefuldt.

Mathias har to klare målsætninger for efteråret – en for holdet og en for sig selv.

– Min målsætning for holdet er selvfølgelig, at vi kommer ud af farezonen og kommer op at lege med i toppen. Min personlige målsætning er selvfølgelig at gøre hvad jeg kan i form af at score mål og bidrage med hvad jeg kan, slutter gårsdagens målscorer.

Næste kamp for Veltz og co. er på lørdag den 3. april kl. 14, når turen går til Hillerød.