Podcast med sognepræst Iben Palle Hansen og organist Martin Seier fra Brønshøj Kirke fortæller og spiller nogle af de mest elskede salmer

Af Erik Fisker

– Da alt for et års tid siden blev lukket ned pga. corona, spurgte vi os selv: Hvad gør vi nu, hvor vi ikke kan samles i kirken og synge sammen længere, fortæller sogne- og hospitalspræst Iben Palle Hansen.

For Iben Palle Hansen er salmerne en vigtig del af forkyndelsen, selv om der måske kan være stor afstand mellem vores tid og ordene i salmerne. Så da alt blev lukket ned, ville hun gerne formidle salmerne på en ny og musikalsk måde.

Iben Palle Hansen tog kontakt til Martin Seier, den ene af Brønshøj Kirkes to organister.

– Skal vi ikke lave noget, hvor jeg siger noget klogt og du spiller noget smukt, spurgte jeg Martin, ler Iben Palle Hansen.

Iben Palle Hansen og Martin Seier har en fælles fortid på Rytmisk Musikkonservatorium og har tidligere samarbejdet om jazzgudstjenester, og Martin Seier var straks med på ideen.

– Det lød spændende, og jeg var optaget af, hvordan vi kunne møde vores kirkegængere, selvom alt var lukket, siger Martin Seier.

– Jeg ville gerne komme med bud på, hvordan de (ofte) gamle salmemelodier kunne fortolkes i 2020 af en organist med jazz-baggrund, så Ibens ide matchede min tanke perfekt.

Det gamle bliver nyt

Det blev starten på første sæson af ’Salmer til tiden’ med fokus på forår og Påske. Arbejdet var meget ’gør-det-selv’-agtigt. Mens Iben Palle Hansen indtalte sine introduktioner til salmerne hjemme under dynen for at få lydkvaliteten til at lyde nogenlunde professionel, søgte Martin Seier på kirkens klaver at finde andre improvisatoriske veje ind i salmemelodien, end det er muligt når de spilles til fællessang.

Folk i og omkring Brønshøj Kirke tog godt mod podcasten, og nu er Iben Palle Hansen og Martin Seier klar med 2. sæson af ’Salmer til tiden’. Denne gang med nogle af de mest populære salmer, der bliver sunget i kirken ved dåb, bryllup og begravelse.

– Når teksten bliver udlagt og musikken bliver fortolket, bliver salmerne noget, vi kan relatere til – og det gamle bliver nyt, siger Iben Palle Hansen. – Derfor håber vi, at podcasten også får lyttere, der ikke nødvendigvis er daglige brugere af kirken, men som kan få glæde af podcast-konceptet, både indholdsmæssigt og musikalsk, siger Martin Seier.

Podcasten findes på Podbean, Apple Podcast og hvor man ellers henter sine podcasts.