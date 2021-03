Aleksandar Lazarevic stod for det ene af Brønshøjs to mål. Foto: Arkivfoto: Thomas Løser

I går gæstede Brønshøj Boldklub FA 2000, som de har haft det svært med de tidligere gange, de har mødt dem. Det blev det også i går, hvor hvepsene ellers var på vej mod et comeback, men endte med at tabe 3-2. Bayan Fenwick og Aleksandar Lazarevic scorede Brønshøjs mål. I løbet af kampen var der debut til Mathias Veltz og Anas Guendouri.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Det var meget afventende for begge hold i første halvdel af 1. halvleg. Her blev det til et par forsøg, som ikke skabte de store problemer.

Da der var spillet lidt under en halv time, kom kampens første scoring. Lucas Simonsen modtog bolden ude i højre side, og fik sendt bolden mod bagerste stolpe. Her steg Lucas Lodberg til vejrs og headede bolden på tværs til Stefan Nygaard Hansen, som kunne sender bolden det sidste stykke over stregen. 1-0 til FA 2000.

10 minutter senere fordoblede værterne føringen. Vi snorksov på et frispark omkring midten af banen. Her blev bolden spillet lige op i vores defensiv, hvilket gav frit skud. Vilfort fik pareret, men Lucas Simonsen var over returen og kunne gøre det til 2-0.

Lige inden pausen lykkedes det os at få bolden i mål, da Aleks sendt et fint indlæg ind til Nicolai Clausen, der havde taget turen fra forsvaret op i modstanderens felt. Her fik Clausen på flot vis sendt bolden i mål med hælen. Desværre blev målet annulleret pga. offside.

Den stod derfor 2-0 til hjemmeholdet efter de første 45 minutter, og vi havde brug for en hurtig scoring i 2. halvleg. Det fik vi og mere til. For mindre end fem minutter inde i 2. halvleg var stillingen 2-2.

Ved scoringen til 2-1 fik vi fat i bolden på midten af banen. Indskiftede Veltz fik sendt bolden videre til Aleks, som afleverede ud til Hemmingshøj. Og med et præcist indlæg fandt han Bayan, der kom løbende ind i feltet og fik reduceret.

30 sekunder efter bolden blev givet op, så lå kuglen i kassen igen. FA 2000’s målmand Niklas Thomsen fejlede sit udspark og sendte bolden lige i fødderne på Aleks. Aleks kunne med et flot og følt skud sende bolden i det tomme mål til stillingen 2-2.

Desværre kom FA 2000 igen foran med 20 minutter tilbage af kampen. Ricky Gotland fik hovedet på et indlæg, hvorefter bolden tog en underlig bane. Det var Stefan Nygaard Hansen den første til at opfatte, og han fik kastet sig ind i bolden og sendt den i mål. 3-2 til FA 2000.

FA var også tæt på 4-2 i to omgange ved hhv. Lucas Simonsen og Stefan Nygaard Hansen, men vi fik reddet begge gange.

Med lidt under 10 minutter tilbage af den ordinære spilletid blev vi reduceret til 10 mand. Dommeren vurderede, at Aleks havde sendt en albue i hovedet på en FA 2000-spiller. Men på video ser det ud til, at armen aldrig er i nærheden af hovedet.

Men det røde kort slog os ikke ud. Vi satte pres på og havde nogle fine forsøg til Oskar ”Bongo” Møller og Mathias Veltz. Men ingen mål.

Da vi rundede de 90 minutter, var Andreas Horsebøg uheldig. Horsebøgs knæskal hoppede ud, og han måtte lade sig bære ud af banen. Vi håber ikke, at det er alt for alvorligt.

De mange spilstop i 2. halvleg gjorde, at vi fik næsten 10 minutters overtid. Her havde vi bl.a. Vilfort med fremme på et hjørnespark, og lige inden slutfløjtet fik Bongo en stor mulighed for at udligne. Bongo steg vejrs og fik hovedet på et hjørnespark, men fik også headet over.

Det sluttede derfor med et 3-2 nederlag, hvor vi ellers var tæt på comebacket. Et ærgerligt nederlag, hvor en sejr, ja selv et point, kunne have sendt os på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Det kan vi så håbe på, at vi kommer næste lørdag, hvor vi lørdag den 27. marts får besøg af AB Tårnby i Tingbjerg.

I går var også Jamil Fearringtons sidste arbejdsdag i Brønshøj. Vi ønsker Jamil held og lykke med livet i Miami og jobbet hos VEO.