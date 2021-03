S vil fjerne hver 3. parkeringsplads

Vi københavnere bør kunne parkere i vores egen by - og i nærheden af vores bolig. Der bliver kaos, hvis socialdemokraterne fjerner hver tredje parkeringsplads fra gaderne. Og vi risikerer, at priserne for at parkere på de færre parkeringspladser bliver voldsomt dyr

Af Jakob Næsager, politisk leder, C, borgerrepræsentant

Vi københavnere bør kunne parkere i vores egen by – og i nærheden af vores bolig. Der bliver kaos, hvis socialdemokraterne fjerner hver tredje parkeringsplads fra gaderne. Og vi risikerer, at priserne for at parkere på de færre parkeringspladser bliver voldsomt dyr.

Både den socialdemokratiske overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen og den nuværende socialdemokratiske gruppe på Københavns Rådhus er kommet med et parkeringsudspil, hvor de vil fjerne hver tredje parkeringsplads fra gaderne. Transportministeren har i et svar til Folketingets transportudvalg oplyst, at der er tale om 42.000 parkeringspladser.

Hvis forslaget bliver til virkelighed, så må mange københavnere skille sig af med deres bil. En hel del er afhængige af en bil for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen – de kan i værste fald tvinges ud af byen, hvis de ikke kan parkere i København. Vi risikere en markant fraflytning, og det kan få boligpriserne til at rasle ned. Mange der har købt bolig de seneste år, risikerer at måtte sælge med tab. Det er ikke i orden.

Oven i købet risikerer vi, at priserne på parkering kommer til at stige eksplosivt.