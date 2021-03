Regeringen foreslår ”Forebyggelsesområder”

Gadelandet/Husumgård - måske på ny liste. Foto: Kaj Bonne

Gennemføres forslaget kommer Bellahøj og Gadelandet/Husumgård med på listen

Af Erik Fisker

Regeringen er klar til næste skridt i kampen mod parallelsamfund og en målrettet indsats for at skabe blandede boligområder.

– Det kræver både forebyggelse og konkret handling, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, der samtidig er klar til at droppe betegnelsen ’ghetto’ i en kommende revision af parallelsamfundslovgivningen.

– Når mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bosætter sig i bestemte boligområder, øger det risikoen for, at religiøse og kulturelle parallelsamfund vokser frem. Derfor vil regeringen nu arbejde for at skabe blandede boligområder og hermed også for, at beboere med ikke-vestlig baggrund om 10 år højst udgør 30 procent i alle boligområder i Danmark. Det vil kræve en storstilet og målrettet forandring af den aktuelle beboersammensætning i mange af landets almene boligområder. Men det er både vigtigt og nødvendigt, mener indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek:

Fleksibel udlejning

– Vi har i alt for mange år lukket øjnene for den udvikling, der var undervejs, og først handlet når integrationsproblemerne blev for store. Nu vil vi sørge for, at vi ikke én gang til stikker hovedet i busken, mens nye parallelsamfund vokser frem. Det vil vi gøre ved at forebygge flere udsatte boligområder og ved at skabe mere blandede boligområder overalt i Danmark, udtaler Kaare Dybvad Bek.

Derfor vil regeringen nu indføre en ny kategori af boligområder med behov for en forebyggende indsats – såkaldte forebyggelsesområder. Der er tale om almene boligområder med mindst 1.000 beboere, som adskiller sig negativt fra det omgivende samfund på kriterier som beskæftigelse, indkomst og kriminalitet og hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere overstiger 30 procent.

Konkret skal boligområderne fremover bl.a. forpligtes til at styre indflytningen via fleksibel udlejning. Kommunerne skal ikke længere have lov til at anvise udlændinge, som ikke er statsborgere i Danmark, EØS-lande eller Schweiz, og heller ikke personer på overførselsindkomster eller med domme for kriminalitet. Til gengæld foreslår regeringen, at de berørte kommuner fremover skal have adgang til at anvise til private udlejningsboliger

Indenrigs- og boligministeren vil nu indkalde partierne bag parallelsamfundsaftalen til en drøftelse af udspillet.

Kategori af boligområder:

• De hårdeste ghettoområder

• Ghettoområder

• Udsatte boligområder

• Forslag om nye Forebyggelsesområder

Gennemføres forslaget vil det betyde, at der er 83 områder med 163.000 beboere med særlige krav.

I kriterierne for Forebyggelsesområder indgår:

• Over 30 % fra ikke-vestlige lande

• Mindst 1.000 beboere

• Andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet

• Andel dømte

• Andel med kun grunduddannelse

• Lav bruttoindkomst

Beboere Udenfor arb.marked Ikke vestlig herkomst

Bellahøj 2.953 30,2 % 49,6 %

Gadelandet/Husumgård 1.001 28,8 % 64,7 %